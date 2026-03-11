為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    10萬月薪徵洗車工？保全上鉤超商視訊面試 警攔阻：專殺二度就業

    2026/03/11 15:32 記者王捷／台南報導
    王男誤信臉書求職廣告，爭取月薪10萬的洗車工，還在超商跟歹徒面試、險淪詐團車手，幸好店員通報警四分局及時阻詐，未成共犯。（民眾提供）

    王男誤信臉書求職廣告，爭取月薪10萬的洗車工，還在超商跟歹徒面試、險淪詐團車手，幸好店員通報警四分局及時阻詐，未成共犯。（民眾提供）

    王姓保全失業後，昨天在臉書看到「汽車美容洗車工」月薪竟高達10萬元，他不曉得誤入詐團吸收車手的陷阱，為了搶職缺，還在超商用視訊跟歹徒面試，所幸店員通報警四分局，警方提醒，這種二度就業的詐騙圈套，專騙急缺錢的失業者，千萬不要上當。

    52歲的王男在臉書瀏覽求職資訊時，看到高薪、加班費每小時500元的洗車工職缺，但不曉得這是詐團用來找車手的陷阱，歹徒指示王男加LINE面試，但一問到洗車工的職缺時，歹徒又誆稱職缺沒有了，不過有一個工作單純、僅需協助文件與禮品的「配送性質」職務，讓王男也很心動。

    由於王男在準備個人資料寄給詐團時，不會用傳真機，加上他在超商內跟陌生人面試吸引店員注意，因此通報警方，四分局育平派出所警員曾上芫與李其叡趕往現場查證，發現王男正依歹徒指示準備將個資提供給歹徒，警方提醒，這是詐騙集團常用來吸收提款車手的手法，讓求職者在不知不覺中淪為詐騙共犯。

    員警當場向王男詳細說明詐騙手法及法律責任，而且歹徒誆稱的「配送職務」實際上就是替詐團收款的車手，王男驚覺差點誤入圈套，隨即停止聯繫。

    四分局長廖水池表示，詐騙集團常透過社群平台刊登虛假工作機會，鎖定二度就業民眾，誘騙其從事提領不法款項行為。提醒求職時務必提高警覺，對高薪職缺多加查證，遇可疑情形可撥打反詐騙專線查證。

