打罵孩子40年！家暴父年老中風又欠債 兒子獲准免扶養

男子家暴孩子四十年，年老中風後，法官裁准兒子免扶養。（記者蔡彰盛攝）

新竹陳姓男子從小遭父親肢體及語言暴力，40餘年來持續打罵恐嚇，造成他身心嚴重創傷，且欠下鉅額賭債，日前因中風住進安養中心，陳男提告免除對父親扶養義務，新竹地院審理後認為由陳男負擔對父親扶養義務，顯失公平，因此裁准。

陳男說，自幼遭父親肢體及語言上暴力，40餘年來父親持續對他及家人打罵恐嚇，造成他身心嚴重創傷，影響生活至今。父親嗜賭成性，屢次因賭博導致家庭經濟陷入困境，母親為維持家庭生活與扶養子女長大成人，只能隱忍並獨自承擔家計與生活壓力，由於父親欠債，債主屢屢至住家索討，家人長期陷於恐懼之中，母親因此帶全家人赴美國投靠親戚。近年父親更擅自將母親名下唯一住所出租，致使母親與家人居住權益受到嚴重侵害，因此提告免除對父親扶養義務。

陳父否認打小孩，還說一天工作14小時，每月薪資全部都有拿回家，在外面沒欠賭債。法官調查，陳父因中風，現為新竹縣政府安置於長照中心之老人保護個案。

陳男姑姑到庭證稱，哥哥在外積欠非常大的賭債，當年父母、嫂嫂及家中兄弟姊妹都幫忙還債，當時約200萬元，當時一棟房子才幾十萬元而已。嫂嫂開耶誕燈公司，為了躲債主帶全家飛到美國，投靠娘家親戚賣鞋子賺錢還債，至今仍欠款420萬元。

陳男姑姑說，她知道陳男從小家庭因為賭博這件事心靈受傷，上學就會哭。她跟哥哥曾帶母親去美國探望孫子，在美國時哥哥載母親去賣場，中途就跑去賭博，在中風之前一直在賭博。

法官審酌陳父在兒子成長過程中，動輒以言語貶低及肢體上不當管教，使兒子長期生活在家庭暴力陰影之下，造成身心極大壓力，本身又嗜賭成性，拖累家中妻小，致家庭經濟負擔沉重，子女成長路程崎嶇，未善盡照顧兒女之責。如由陳男負擔對父親扶養義務，顯失公平，因此裁定免除對父親扶養義務。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

