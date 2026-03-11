為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    打罵孩子40年！家暴父年老中風又欠債 兒子獲准免扶養

    2026/03/11 15:18 記者蔡彰盛／新竹報導
    男子家暴孩子四十年，年老中風後，法官裁准兒子免扶養。（記者蔡彰盛攝）

    男子家暴孩子四十年，年老中風後，法官裁准兒子免扶養。（記者蔡彰盛攝）

    新竹陳姓男子從小遭父親肢體及語言暴力，40餘年來持續打罵恐嚇，造成他身心嚴重創傷，且欠下鉅額賭債，日前因中風住進安養中心，陳男提告免除對父親扶養義務，新竹地院審理後認為由陳男負擔對父親扶養義務，顯失公平，因此裁准。

    陳男說，自幼遭父親肢體及語言上暴力，40餘年來父親持續對他及家人打罵恐嚇，造成他身心嚴重創傷，影響生活至今。父親嗜賭成性，屢次因賭博導致家庭經濟陷入困境，母親為維持家庭生活與扶養子女長大成人，只能隱忍並獨自承擔家計與生活壓力，由於父親欠債，債主屢屢至住家索討，家人長期陷於恐懼之中，母親因此帶全家人赴美國投靠親戚。近年父親更擅自將母親名下唯一住所出租，致使母親與家人居住權益受到嚴重侵害，因此提告免除對父親扶養義務。

    陳父否認打小孩，還說一天工作14小時，每月薪資全部都有拿回家，在外面沒欠賭債。法官調查，陳父因中風，現為新竹縣政府安置於長照中心之老人保護個案。

    陳男姑姑到庭證稱，哥哥在外積欠非常大的賭債，當年父母、嫂嫂及家中兄弟姊妹都幫忙還債，當時約200萬元，當時一棟房子才幾十萬元而已。嫂嫂開耶誕燈公司，為了躲債主帶全家飛到美國，投靠娘家親戚賣鞋子賺錢還債，至今仍欠款420萬元。

    陳男姑姑說，她知道陳男從小家庭因為賭博這件事心靈受傷，上學就會哭。她跟哥哥曾帶母親去美國探望孫子，在美國時哥哥載母親去賣場，中途就跑去賭博，在中風之前一直在賭博。

    法官審酌陳父在兒子成長過程中，動輒以言語貶低及肢體上不當管教，使兒子長期生活在家庭暴力陰影之下，造成身心極大壓力，本身又嗜賭成性，拖累家中妻小，致家庭經濟負擔沉重，子女成長路程崎嶇，未善盡照顧兒女之責。如由陳男負擔對父親扶養義務，顯失公平，因此裁定免除對父親扶養義務。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播