    首頁 > 社會

    桃市埔子分隊添30公尺雲梯車生力軍 強化高樓救援能量

    2026/03/11 15:31 記者鄭淑婷／桃園報導
    桃園市埔子消防分隊近日增添「30公尺直線雲梯車」救災生力軍。（埔子分隊提供）

    桃園市人口持續成長，都會區高樓社區林立，桃市府消防局第一救災救護大隊埔子分隊，近日增添「30公尺直線雲梯車」救災生力軍，投入勤務後將大幅提升轄區救災能量。

    埔子消防分隊長何家瑋表示，這輛由日本最大雲梯車製造廠MORITA打造的30公尺直線雲梯車，操作極限約可達建築物10層樓的高度，最大特色在於腳架完全伸展並升梯至高度30公尺的過程中，經實測僅需約80秒即可完成部署作業，面對分秒必爭的火災現場，能發揮高樓層人命救助的關鍵作用。

    何表示，雲梯車的操作需具備高度專業及嚴格訓練，特別安排原廠技術人員於今（11）日起連續3天，到埔子分隊進行教育訓練，訓練內容涵蓋車輛操作安全、緊急故障排除及日常保養維護等，藉此強化每位隊員的操作熟稔度，在火場高壓環境下，都能精準、安全地執行各項作業。

    何家瑋表示，將持續精進雲梯車相關救災訓練，包含高樓火災搶救演練及結合繩索救援等情境模擬，持續提升消防人員專業技能及救災效率，不過，雲梯車雖是重要的救災利器，實際救災過程中，仍可能受到狹小巷弄、車輛違規停放、高壓電線或大型廣告招牌等外在因素限制，民眾平時應培養正確火災預防觀念，定期維護建築物消防安全設備，並保持消防通道暢通。

    桃園市埔子消防分隊安排原廠技術人員為隊員進行「30公尺直線雲梯車」操作教育訓練。（埔子分隊提供）

    桃園市埔子消防分隊近日增添「30公尺直線雲梯車」救災生力軍。（埔子分隊提供）

