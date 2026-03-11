北市虛擬貨幣面交200萬元被搶 4嫌從中部租車北上

警方逮到2名林嫌。（記者王冠仁翻攝）

林姓女子透過社群網站，與自稱幣商的網友相約面交，打算花2百萬元購買泰達幣。雙方昨晚約在台北市士林區聯合醫院陽明院區附近交易時，沒想到犯嫌趁機把裝有2百萬現金的袋子搶走。警方循線逮到柯等3嫌，但主嫌已經落跑，警方發現他們是前天從台中租車北上，現在正全力追捕主嫌以釐清相關案情。

警方調查，林姓女子透過社群網站，輾轉與1名幣商相約要購買泰達幣，雙方昨晚相約在台北市雨聲街附近1處公園面交。雙方抵達後，搶匪聲稱自己是幣商派來的面交人員，當林要進一步確認其身分時，搶匪突然伸手搶走裝有現金的袋子，隨後跳上1輛租賃車逃逸。

警方展開攔截圍捕，在昨天深夜11時許，警方在宜蘭地區攔下這輛車，但主嫌已逃之夭夭。警方逮捕柯女與2名林嫌，並在他們身上查扣20多萬元。

警方查出，主嫌與20歲柯女、2名林嫌來自中部地區，前天柯女到租車公司租車，隔天開車北上。昨晚行搶後，他們1車4人沿著內湖、南港、宜蘭等地逃竄，期間還刻意多次繞路，想製造斷點躲避警方追查，且疑似在這之間讓主嫌下車落跑。

據了解，柯等3嫌落網後，對於相關案情避重就輕、不願詳細交代，警方已查扣其手機並設法進行數位鑑識，來進一步釐清案情。

士林分局呼籲，民眾進行虛擬貨幣或高額投資交易時，務必提高警覺，切勿輕信網路陌生人之投資訊息或私下面交交易，以免遭不法分子覬覦。警方亦將持續強化查緝力道，嚴正打擊各類詐欺及暴力犯罪，維護社會治安與民眾財產安全。

柯等4嫌開車落跑。（記者王冠仁翻攝）

