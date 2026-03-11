為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    刑大查高雄黑道徵才PO文 男子已報案堅稱遭冒名、友也否認發文

    2026/03/11 15:04 記者黃良傑／高雄報導
    網路Threads社群平台有人冒名發文，聲稱某黑道高雄區雄陽分會召集人徵才入會，高市刑大昨夜通知陳姓與邱姓等2人到案釐清。（擷取自Threads）

    網路Threads社群平台有人冒名發文，聲稱某黑道高雄區雄陽分會召集人徵才入會，高市刑大昨夜通知陳姓與邱姓等2人到案釐清。（擷取自Threads）

    網路Threads社群平台有人冒名發文，聲稱某黑道高雄區雄陽分會召集人徵才入會，條件是「南部年輕人 15歲以上 49歲以下，身體健壯不可有殘疾或慢性疾病，須服完兵役才可應徵」，高市刑大昨夜通知陳姓與邱姓等2人到案釐清。

    陳男堅稱遭冒名PO文，稱自己才是受害人，遭冒名貼文不法招募活動，可能是網路惡作劇行為；警方同時根據相關證據，不排除陳男的邱姓友人所為，但邱男也矢口否認。

    刑大目前仍在釐清全案，將依妨害名譽、違反個資法移送偵辦。

    據了解，該貼文不到1天就有4000多則網友留言，有網友質疑15歲要怎麼服完兵役？還有人嘲諷台灣缺工現象，連黑道都要徵才等，不過警方表示陳男也報案，堅稱自己的身分遭冒用發文。

    警方強調，網路惡作劇行為絲毫不可取也無趣，行為人將為此付出法律代價，而警方對於不良幫派組織也堅定採取零容忍的態度與決心，此案將依妨害名譽、違反個資法移送偵辦。

