張忠謀成立讀書會？ 6旬翁遭「慈善讀書會」騙走200萬積蓄

又有假借台積電創辦人張忠謀名義的詐騙案，一名60多歲老翁去年11月透過友人，加入聲稱由張忠謀成立的「讀書會」，對方先以寄送實體書籍的方式取得信任，隨後以籌備慈善基金會為由進行募款，等被害人出於回饋社會善心，慘遭設局被騙走新台幣200萬元。

根據《165打詐儀表板》分享的最新詐騙案例，該名被害人最初是透過友人介紹得知此讀書會，加入後對方稱能在其中交流學習並累積財商，為降低被害人戒心，詐騙集團不僅要求提供收件資訊，更真的寄送實體書籍給被害人，這項舉動成功讓被害人誤以為參與的是真實活動，逐漸放下防備心。

取得信任後，詐團開始安排成員頻繁透過電話與被害人聯繫，言談間，對方不斷強調公益理念，聲稱正籌備成立慈善基金會以幫助弱勢，甚至出示多張偽造的募款活動照片，被害人考量自己年紀漸長，希望能為社會貢獻一份心力，最終被對方誠懇的語氣與願景打動，雙方約定於2月5日晚間面交，將鉅款交給自稱助理的嫌犯。

然而，在交出款項後，整個讀書會群組與相關聯絡人瞬間人間蒸發，被害人事後向家人提及此事，才驚覺張忠謀先生從未成立此類讀書會，與其相關的僅有「台積電慈善基金會」，且張忠謀早已退休，更不可能透過私人名義進行募款。警方呼籲，詐騙集團手法相當狡猾且充滿耐心，提醒對任何捐款要求務必提高警覺並多方查證，切勿讓自身善心成為不法分子做壞事的工具。

