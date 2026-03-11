為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    電池冒火 老翁騎電動車燒得精光及時逃離

    2026/03/11 14:25 記者劉人瑋／台東報導
    輕型電動車陷入火海中。（綠島海街日記提供）

    輕型電動車陷入火海中。（綠島海街日記提供）

    台東市今天中午1時許發生輕型電動車火燒意外，70多歲的徐姓騎士下中華大橋引道時，已不知是第幾次在同處熄火，這次才剛換完新電池，想不到卻「像發爐一樣」整輛燒得精光，所幸及時逃遠，未受波及。

    由於東北風強勁，警消到場時已燒得剩骨架，燃燒最旺的反而是一旁因風勢被波及的草地，不到5分鐘火勢即告撲滅，躲到近百公尺外的車主這才緩緩趨前查看「看來只能請廢品回收業者處理」。

    徐先生說，自己從新竹退休回台東老家前即買了這輛電動車，由於識字率低、未曾考駕照，出入皆靠腳踏車，隨年紀漸長才改騎電動車。

    徐先生說，事故前也僅騎了約10分鐘，但從中華大橋引道下橋又再熄火，只是近來每逢經過此處即熄火，原以為是電池問題，花了4千多元換了電池，這次卻見跨下電池冒火、嚇得棄車逃亡，最後燒得精光「這裡一定是鬧鬼」。

    其實當地一點也不「陰」還十分神聖。卑南溪以往被卑南族稱「洗手大溪」，南王部落陸姓族人表示，特別是在事故附近、海祭地點，「祖先打完仗都會去那洗手」，但會火燒車「我不確定他是否得罪祖靈，但確定祖靈沒得罪過他」。

    族人強調，「要相信科學！」不要什麼事都怪鬼神，先看看自己的車有沒有問題，萬一跟靈有關，比較可能是當年跟祖先打仗的清兵幹的。

    見電動車被燒得剩些許殘火，騎士才敢接近查看。（記者劉人瑋攝）

    見電動車被燒得剩些許殘火，騎士才敢接近查看。（記者劉人瑋攝）

