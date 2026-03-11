票選總長恐淪象徵 檢協會籲：賦予總長人事權、納入「法院組織法」

檢察總長邢泰釗。（資料照）

最高檢察署檢察總長邢泰釗將於今年5月7日任期屆滿，檢察體系關注新任人選動向。不過，過去慣例由中華民國檢察官協會於2月前舉辦的檢察總長推薦或票選活動，今年至今仍未公布時程，情況罕見。檢察官協會今發聲明，建議將檢察總長票選制度納入「法院組織法」，並賦予總長相應人事與業務權責，使票選更具實質意義。

檢協會的聲明指出，自2006年以來已舉辦1次推薦及3次票選檢察總長活動，其中3次票選曾2度提出人選，且推薦或票選人選均獲總統與立法院支持，顯示由全體檢察官投票表達推薦人選的機制，具有一定公信力與制度價值。

請繼續往下閱讀...

檢協會建議，政府應將檢察總長票選制度納入法院組織法，使相關程序制度化與法制化，並妥適規劃選舉配套措施，避免觸及個資保護等法律疑慮，使選舉制度能在合法、公平、公開、公正的原則下運作，達到為國舉才的目的。

聲明也提到，若由全體檢察官票選檢察總長，應賦予其相應權責。除現行對全國各級檢察官案件指揮監督權外，也建議修法讓檢察總長在檢察官人事與檢察事務經費等事項上，具有部分人事參與權及業務裁量權，使票選結果具有實質意義。

對於檢察總長定位問題，檢協會表示，其立場與劍青檢改2月23日發布的聲明一致，該聲明認為，檢察總長票選固然具有價值，但目前二、三審檢察體系職能重疊、總長功能定位不明，才是更核心的制度問題，應檢討改革。

劍青檢改亦指，可參考日本、韓國體制重新調整二、三審功能，甚至整併為「檢察總署」形成兩級架構，藉此強化檢察總長功能與檢察一體運作，使總長成為能捍衛檢察獨立的領導角色。若未來制度定位更清晰，再透過票選機制凝聚全體檢察官意志，將更具實質意義。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法