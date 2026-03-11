為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    票選總長恐淪象徵 檢協會籲：賦予總長人事權、納入「法院組織法」

    2026/03/11 14:12 記者劉詠韻／台北報導
    檢察總長邢泰釗。（資料照）

    檢察總長邢泰釗。（資料照）

    最高檢察署檢察總長邢泰釗將於今年5月7日任期屆滿，檢察體系關注新任人選動向。不過，過去慣例由中華民國檢察官協會於2月前舉辦的檢察總長推薦或票選活動，今年至今仍未公布時程，情況罕見。檢察官協會今發聲明，建議將檢察總長票選制度納入「法院組織法」，並賦予總長相應人事與業務權責，使票選更具實質意義。

    檢協會的聲明指出，自2006年以來已舉辦1次推薦及3次票選檢察總長活動，其中3次票選曾2度提出人選，且推薦或票選人選均獲總統與立法院支持，顯示由全體檢察官投票表達推薦人選的機制，具有一定公信力與制度價值。

    檢協會建議，政府應將檢察總長票選制度納入法院組織法，使相關程序制度化與法制化，並妥適規劃選舉配套措施，避免觸及個資保護等法律疑慮，使選舉制度能在合法、公平、公開、公正的原則下運作，達到為國舉才的目的。

    聲明也提到，若由全體檢察官票選檢察總長，應賦予其相應權責。除現行對全國各級檢察官案件指揮監督權外，也建議修法讓檢察總長在檢察官人事與檢察事務經費等事項上，具有部分人事參與權及業務裁量權，使票選結果具有實質意義。

    對於檢察總長定位問題，檢協會表示，其立場與劍青檢改2月23日發布的聲明一致，該聲明認為，檢察總長票選固然具有價值，但目前二、三審檢察體系職能重疊、總長功能定位不明，才是更核心的制度問題，應檢討改革。

    劍青檢改亦指，可參考日本、韓國體制重新調整二、三審功能，甚至整併為「檢察總署」形成兩級架構，藉此強化檢察總長功能與檢察一體運作，使總長成為能捍衛檢察獨立的領導角色。若未來制度定位更清晰，再透過票選機制凝聚全體檢察官意志，將更具實質意義。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播