新任檢察長就職 法務部長鄭銘謙：不容黑幫染指綠能、詐欺求重刑

法務部今舉行檢察長交接，所有新任檢察長宣誓就職，並由法務部長鄭銘謙（左）擔任監誓人。 （記者劉信德攝）

法務部今舉行卸、新任高階主管暨所屬檢察機關首長交接及宣誓典禮，部長鄭銘謙致詞時強調，檢方將嚴查黑道介入離岸風電、太陽能等能源產業的不法行為，絕不容黑幫勢力影響國家能源政策。

鄭銘謙指出，近年檢察長遴選機制已改為須先參加檢察官人事審議委員會所舉辦的理念說明會，闡述施政願景，再由檢審會票選提出兩倍名單供圈選，最後仍須經檢審會通過，派任名單具有一定程度的共識基礎。

鄭銘謙亦對新任檢察首長提出多項期許，包括「正人先正己」，檢察長應以身作則並關懷同仁，對檢察官操守與言行平時即應留意，若發生違失也須主動究責；此外，各地檢署目前面臨書記官報到率不足問題，行政院已於本月4日核定調增書記官紀錄費，期盼各機關妥善分配偵查與行政人力，並創造書記官久任誘因。

鄭銘謙並要求落實「檢察一體」，當檢察官偵辦社會矚目或敏感案件時，檢察長應善盡督導責任，在必要時參與討論與提供指導，同時嚴守偵查不公開原則，並在符合法規下適時對外說明，避免外界揣測。

在治安政策方面，鄭銘謙說，境外敵對勢力對台滲透手法日益多元，檢察機關偵辦國安案件需提升論述能力與證據呈現；此外，今年11月將舉行九合一地方選舉，各地檢署應提前部署反賄選、反介選與反干擾措施，確保選舉順利進行。

最後，鄭銘謙強調，打擊詐欺、毒品與黑幫犯罪仍是重點工作，雖然詐欺案件數量已有下降趨勢，但仍須嚴查速辦、從重量刑。反毒方面除溯源偵查外，也將擴大戒癮治療；對於黑道介入離岸風電、太陽能等能源產業案件，檢察機關將主動查辦，防止不法勢力影響國家能源政策。

法務部今舉行檢察長交接，其中接任花蓮地檢署檢察長的陳舒怡（中）因曾遭中共國台辦列為「台獨打手幫凶」，讓此次派任備受矚目。左為法務部長鄭銘謙。 （記者劉信德攝）

