    首頁 > 社會

    違停被攔檢心虛驅車逃跑 19項違規將吃近13萬元罰單

    2026/03/11 13:26 記者徐聖倫／新北報導
    警方發現賓士車違停。（記者徐聖倫翻攝）

    新北市新莊警分局光華派出所員警，今上午7時許巡邏行經民安西路，見一輛賓士車違停，於是上前攔查。不料，該車先假意配合，趁員警不注意，催滿油門逃跑，經查其逃跑間一共19項違規，最高可罰近13萬元罰鍰。警方目前已掌握車牌與涉案駕駛身份，正積極追緝中。

    據悉，該賓士車今上午7時許違停在民安西路上，當下正值上班車潮，巡邏員警趕緊上前盤查。不料該車假意配合又趁隙逃跑，警方通報攔截圍捕，為了安全著想讓該車兔脫。

    警方調閱監視器，該車一路行經新莊區成功街、光明路，接著逃往樹林區行經保安街、中正路，警方鑑於當下上班車潮車水馬龍，為市民及自身安全起見放棄追逐，將調閱監視器以車逮人。該車逃跑期間，最少19項違規，包含蛇行、闖紅燈、逆向等，最高可開罰12萬9千元。

    警方除了將製單開罰外，也已鎖定該車動向以及涉案駕駛身份，本案初步朝妨害公務、公共危險等罪嫌偵辦。

    賓士車假意受檢又趁隙逃跑，警方鑑於當時上班車潮人車眾多，為安全起見不敢緊追。（記者徐聖倫翻攝）

