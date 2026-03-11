曾遭中國點名台獨打手 「共諜剋星」陳舒怡升檢察長提3期許

偵辦多起重大國安事件的陳舒怡，今年初遭中國國台辦特別點名為「台獨打手幫兇」，意外讓這位鐵面檢察官的辦案實力，備受矚目。（記者劉信德攝）

法務部今上午舉行檢察長交接典禮，曾偵辦獄政史上最高層級貪瀆案、百億康友掏空案及多起重大共諜案的「共諜剋星」陳舒怡，接掌花蓮地檢署。她致詞時提出3大期許，未來將帶領檢察官落實精準蒐證，確保司法公正能禁得起法院檢驗，並主張法律不應只是冷冰冰的條文，檢察官應秉持同理心與使命感，以獲得民眾信任。

司法官學院40期結業的陳舒怡，擔任北檢黑金組主任檢察官期間，即帶領檢察官偵辦康友公司證券詐欺掏空201億元案、禾馨醫療集團詐領保險案、台北市議員林穎孟詐領助理費案，以及營建署組長張之明收賄逾7500萬元等重大弊案。

調升高檢署後，陳舒怡加入國安小組，偵辦多起共諜案件，包括阻止中共對我國軍方及政府機構滲透，如國安案件層級最高的退役中將高安國、台灣軍政府發言人侯紹康共諜案，以及民進黨工黃取榮共諜案。不過，也因戰績兇悍，中國國台辦今年特別點名其為「台獨打手幫兇」，意外讓這位鐵面檢察官的辦案實力，備受社會矚目。

陳舒怡今致詞表示，過去作為檢察官的核心任務是落實法治與正義、妥善辦理每一個案件、維護被害人權益，並對未來提出3大期許，面對日新月異的各類犯罪，檢察官需持續精進專業知能，嚴守法定程序，提升辦案效能。唯有建立在精準蒐證與嚴謹法律分析之上，才能禁得起法院檢驗，讓犯罪者伏法，守護社會法治。

陳舒怡說，法律不應只是冷冰冰的條文，檢察官應保有同理心，協助弱勢族群及被害人家屬，使司法兼具溫度與人性，獲得人民信任。她也認為，檢察官職務艱難但充滿挑戰，而使命感與責任感使她始終樂在其中，將透過執行檢察工作實現正義、解決紛爭及保護被害人，進而守護社會安定。

陳舒怡接掌花蓮地檢署檢察長。（記者劉信德攝）

法務部今上午舉行卸、新任高階主管暨所屬檢察機關首長交接及宣誓典禮。（記者劉信德攝）

