女玩大怒神腦出血喪命 六福村遭家屬求償千萬二審仍免賠

醫師表示，搭雲霄飛車、大怒神本來就會有潛在的危險，遊客須評估是否能承受這樣的衝擊。圖為六福村大怒神。（取自六福村官網）

2022年2月歐姓女子到六福村玩大怒神後，感覺頭痛想吐，在園方醫護室休息一個多小時後狀況惡化，送醫不治，詹姓母親質疑園方沒有清楚標示、沒配置專業醫護而延誤就醫，求償1000萬元，一審新竹地院審理認為，並無醫學實證說明死因與大怒神有關，且園方在安全標示與救護流程與經驗無疏失判，全案駁回。案經上訴，高等法院今判上訴駁回，維持免賠。

詹母表示，2022年2月26日下午女兒乘坐六福村大怒神後，隨即頭疼、手麻及想嘔吐，送醫護室休息觀察超過一個多小時後，狀況惡化昏迷，送國軍桃總斷層掃描為腦出血，轉榮總仍於兩天後離世。

請繼續往下閱讀...

事後詹婦質疑大怒神安全標示不清，只針對心臟病高血壓及孕婦等警示，對於其他危險態樣完全無警示。女兒並無心臟病高血壓病史也非孕婦卻仍死亡，此外園方並未配置適當專業合格醫護人員，第一時間送醫急救，嚴重延誤就醫，向六福村求償1000萬元。

一審新竹地院法官根據醫療鑑定報告得知，玩大怒神所受G力作用影響甚短，縱然可能會因大腦血流灌流下降或上升產生生理不適反應，然休息後會改善，根據台北榮總醫療鑑定，死者有腦室內出血、急性水腦症，以目前醫學實證，仍無法說明與大怒神G力有無關係，因現行研究仍不足說明。

此外，新竹地院法官認為，園方救護人員的救護作為，與救護站標準作業流程所定急救通報作業、傷病患一般照護與救護派車流程相符。六福村採視覺、聽覺等多重警示方式，在大怒神周圍設置警告標示，向乘客播放啟動前警語及乘坐限制警語，並無違反消費者保護法規定，全案駁回。

詹母不服判決提上訴，二審高院合議庭認定，六福村提供的遊樂設施符合原廠及主管機關所訂安全標準，且護理師在接獲通報後依標準流程檢查並持續觀察歐女狀況，初步判斷意識清楚、生命徵象穩定，先安排休息並持續觀察，待症狀未改善後即送醫，屬合理醫療判斷，難認園方有延誤送醫或過失致死情形。

高院判定，原告依民法求償，法院均認為沒有理由，上訴駁回。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法