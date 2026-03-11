為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    偷車狂徒凌晨街頭竄逃簡直不要命 20分鐘從桃園飆到新莊

    2026/03/11 11:41 記者鄭淑婷／桃園報導
    竊車賊騎乘贓車沿途狂飆、危險駕駛，短短20分鐘從桃園、龜山逃竄到新莊後棄車逃逸。（記者鄭淑婷翻攝）

    竊車賊騎乘贓車沿途狂飆、危險駕駛，短短20分鐘從桃園、龜山逃竄到新莊後棄車逃逸。（記者鄭淑婷翻攝）

    桃園市警方今（11）日凌晨1點5分，在桃園區桃鶯路發現失竊機車，騎士拒檢逃逸且一路飆車、危險駕駛，短短20分鐘從桃園、龜山逃到新北市新莊區，簡直是不要命，為避免衍生嚴重事故，警方保持距離尾隨在後並通報圍捕，警匪追緝20分鐘約30公里，最後在新莊發現棄置贓車，犯嫌則逃逸無蹤，警方已採證比對，將持續查緝犯嫌到案。

    昨晚9點多有機車車主發現停放於桃園區大明街的機車失竊，隨即向桃園警分局大樹派出所報案，警方受理後調閱監視器、動員警網追查，今日凌晨1點5分左右，大樹所警員陳信豪在桃園區桃鶯路發現有騎士騎乘失竊機車，趨前示意停車受檢時，騎士卻高速逃逸，警方在後尾隨並通報攔截圍捕，嫌犯沿龜山往新北新莊方向逃逸，沿途為了規避警方追緝，竟蛇行、闖紅燈、逆向駛入對向車道，嚴重危害民眾安全。

    警方表示，為避免發生重大事故，員警以保持安全距離取代強制攔車，在追緝20分鐘、約30公里後，嫌犯失去身影，陳員與新莊警分局員警於周邊擴大搜尋，最後在新莊區福壽街1處社區地下停車場尋獲失竊機車，立即採證比對，將持續查緝嫌犯到案依法究辦。

    警方在新莊發現棄置贓車。（記者鄭淑婷翻攝）

    警方在新莊發現棄置贓車。（記者鄭淑婷翻攝）

    警方在新莊發現棄置贓車。（記者鄭淑婷翻攝）

    警方在新莊發現棄置贓車。（記者鄭淑婷翻攝）

    警方在新莊發現棄置贓車。（記者鄭淑婷翻攝）

    警方在新莊發現棄置贓車。（記者鄭淑婷翻攝）

