威震集團吳明達買兇殺青山宮主委判1年8月 高院判上訴駁回

「威震集團」董事長吳明達。（資料照）

台北市大同區角頭大哥出身的「威震集團」董事長吳明達，被控以500萬元買凶，意圖狙殺時任萬華青山宮主委黃清源，另經營賭場，並將2265萬元贓款匯兌洗錢至中國；台北地院2023年依預備殺人、圖利聚眾賭博2罪，將吳明達判處1年8月有期徒刑，156萬餘元犯罪所得沒收。案經上訴，高院今判上訴駁回。

吳明達於1999年間因槍擊殺人案，被判處無期徒刑定讞，服刑17年後，於2017年2月假釋出監。吳明達2022年因與李姓建商有巨額債務紛，李男找上同時擔任開發公司負責人、「青山宮主委」的黃清源介入調處債務，但協商破局，吳男不滿埋下殺機，開出500萬元代價買兇殺黃男，但手下找來的張姓槍手不敢行刺，倒戈向黃供出實情。

請繼續往下閱讀...

檢方另查出吳涉網路博弈及地下匯兌2265萬元至中國，2022年11月再依組織犯罪、圖利賭博等罪追加起訴。

台北地院合議庭審理後，依預備殺人罪判吳明達1年徒刑，圖利聚賭罪判10月，合併應執行1年8月；共犯劉志偉、劉偉元各判10月徒刑。張姓槍手因未決意行刺並通報被害人，判無罪。至於組織犯罪、洗錢及賭場投資等部分，合議庭認為證據不足，均判吳明達及相關被告無罪。

吳明達當初假釋後，北檢囑託士林地檢署負責吳的保護管束作業，士檢去年3月間以吳違反保安處分執行法的「保持善良品行，不得與素行不良之人往來」情節重大，發函建議雲林二監撤銷其假釋，矯正署去年4月核准，去年5月又移送台北地檢署執行假釋撤銷後的無期徒刑殘刑25年。

高院今上午宣判上訴駁回，吳明達未到場，現場卻擠滿人聽判，包含親友、律師及小弟等。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法