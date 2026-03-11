為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    3/14起富德公墓交管 文山警啟動清明掃墓疏導

    2026/03/11 10:51 記者鄭景議／台北報導
    因應清明節掃墓祭祖人潮，北市警文山第一分局今日宣布富德公墓周邊，將於3月14日起實施共計10天的交通管制。（記者鄭景議翻攝）

    因應清明節掃墓祭祖人潮，北市警文山第一分局今日宣布富德公墓周邊，將於3月14日起實施共計10天的交通管制。管制期間僅准許機車、掃墓公車及持通行證車輛通行，禁止一般轎車進入。警方提醒，由於捷運南環線施工導致動物園周邊停車空間縮減，呼籲民眾多加利用捷運與接駁專車，避免陷入車陣影響行程。

    文山第一分局表示，本次富德公墓交通管制日期包括3月14、15、21、22、28、29日，以及4月3、4、5、6日，每日5時30分至17時。管制路段主要集中在富德公墓周邊道路如木柵路5段43巷等，警方將在主要路口派員實施管制，除機車與大眾運輸車輛外，其餘各類小客車一律禁止進入墓區，以維護道路通行順暢。

    為了方便民眾上山追思祭拜，警方建議民眾可搭乘捷運文湖線或公車至捷運動物園站1號出口前，或是萬福橋東側的木柵機廠停車場出口處，轉乘由殯葬管理處安排的免費掃墓接駁公車進入墓區。警方指出，利用大眾運輸工具不僅能免除尋找車位的煩惱，也能縮短往返路程的時間。

    文山第一分局呼籲，民眾若欲前往墓園祭祖或到鄰近的動物園、貓空地區遊憩，請務必配合現場員警與義交人員的指揮疏導。警方強調，目前因捷運南環線工程持續進行，動物園停車場周邊路幅明顯縮減，停車位嚴重不足，切勿在管制路段違規停車。民眾行前可留意收聽警察廣播電台的路況即時報導，掌握最新交通動態，確保清明假期行程安全順暢。

