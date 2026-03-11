為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    香港轉機「神祕交接」！中國女「潤」去澳洲背後竟有台人協助

    2026/03/11 10:53 記者黃佳琳／高雄報導
    台籍周姓男子和王姓女子去香港協助中國籍女婦偷渡去澳洲被查獲。（資料照）

    台籍簡姓男子受中國人蛇集團「麥可」指使，在香港機場將王姓女伴的登機證交給中國籍陳姓女子，讓陳女得以搭機偷渡飛往澳洲布里斯本偷渡，但陳女入境時被逮，法官依違反入出國及移民法判簡男徒刑9月、王女4月，可易科罰金。

    判決指出，2023年7月間，簡姓男子透過微信與暱稱「麥可」的人蛇集團成員聯繫，依對方指示尋找「人頭旅客」，購買飛往香港再轉機澳洲的機票，再將後段航班登機證交給偷渡客使用。簡男遂找來王女配合，由王女提供護照資料並申請澳洲電子旅遊簽證（ETA），再由簡男以現金向旅行社購買機票，安排2023年8月24日從高雄出發，經香港轉機飛往澳洲布里斯本。

    當天簡、王女及其未成年女兒一同從高雄飛往香港，簡男在機場自助報到取得兩人登機證後，抵達香港機場管制區，與中國籍女子「陳玉平」會面，簡男將王女名義的香港至布里斯本航班登機證交給對方，並拍下陳女護照資料。陳玉平隨後持偽造的王女護照及登機證，搭乘航班飛抵澳洲布里斯本，事後澳洲移民單位發現護照資料與登機紀錄不符，追查後揭發這起偷渡案。

    高雄地方法院審理時，簡男辯稱自己原以為是單純旅遊，並不知情人蛇集團計畫，還說在香港發現對方身分可疑後已將登機證撕毀；王女則辯稱只是受邀出國旅遊，完全不知道登機證會被拿去給他人使用。不過法官調查後認為，簡男早在出發前即與人蛇集團約定要在香港交付「多出來的登機證」，並承諾事成後可得6萬元報酬，辯詞難以採信。

    法官也認為，王女事先配合申辦澳洲ETA簽證，且之前還曾有類似「香港轉機澳洲」行程卻臨時取消的情形，顯示對整體安排並非毫不知情，因此認定兩人具有犯意聯絡並分工合作，但考量兩人並非人蛇集團核心成員、偷渡人數僅1人，且均無前科，因此判簡男徒刑9月、王女4月，可易科罰金，可上訴。

