竹縣前消保官當建商「門神」 找高層喝花酒貪污判刑上訴遭駁回

新竹縣政府前消保官羅鈞盛投資建設公司建案，還長期接受酒色招待，以職務影響力充當業者「門神」，從中遊說、施壓承辦公務員，更進一步與環保局長代理局長羅仕臣、消防局副局長陳中振、新湖地政事務所主任周明堂一起喝花酒，新竹地院依貪污罪判處羅鈞盛4年6月、羅仕臣1年10月、陳中振與周明堂1年9月徒刑。案經上訴，高等法院今判上訴駁回。

檢方起訴指控，羅鈞盛於2015年間結識建商黃男，黃男為使在新竹縣建案順利銷售，乃以保證獲利方式，讓羅投資建設公司建案，羅總計獲利138萬4000元，另黃平日亦經常招待羅至有女陪侍場所，以維持彼此間良好關係。

羅為確保其投資獲利，對建設公司與新竹縣政府所屬局處間行政裁罰、消防安全設備竣工查驗、土地建物所有權移轉登記申請案進度等關係，均藉其所任前消保官地位從中遊說、施壓承辦公務員，更進一步與羅仕臣、陳中振、周明堂於2018年6月至2020年1月間接受酒色招待。

檢方認為羅鈞盛長期擔任消保官，又是新竹縣政府九大行業（舊稱八大行業）聯合稽查小組召集人，更應廉潔自持、恪遵法律規範，竟貪圖高額報酬，長期接受酒色招待，忘卻身分職責，嚴重危害國家行政的廉潔性，依貪污治罪條例對職務上行為收受不正利益、對公務員職務上行為交付不正利益罪嫌提起公訴，並請法院從重量刑。

新竹地院審理後判處羅鈞盛徒刑4年6月、褫奪公權4年；羅仕臣1年10月、褫奪公權2年；陳中振與周明堂均1年9月、褫奪公權2年。

案經上訴，高等法院今判上訴駁回，高院合議庭表示，行賄、喝花酒確事實存在，原審判決無違誤，因此維持判決。

