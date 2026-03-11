揚言模仿「張文」血洗高鐵嘉義站 男子被判刑2月

高鐵嘉義站。（資料照）

嘉義市洪姓男子今年1月24日因心情不佳，網路社群發文「我是下一個張文」，還稱要拿汽油彈、開山刀到高鐵嘉義站，案經檢警調查後起訴，嘉義地方法院日前依犯恐嚇公眾罪，判處洪男有期徒刑2月，得易科罰金。

張文在去年12月19日有計畫性的在台北市捷運台北車站、中山站、誠品生活南西店等處持刀械對不特定人進行攻擊並持汽油彈放火，導致3人死亡、多人輕重傷，對社會造成的衝擊巨大，人心惶惶。

請繼續往下閱讀...

判決書指出，洪男明知倘公然宣稱欲模仿張文上揭行為，將造成公眾心生畏懼，卻在1月24日下午2點27分在住處拿iPhone 11手機在臉書社團「爆廢1公社」以匿名帳號「PassionateSeahorse2783」發文，「我是下一個張文～我將在明天持汽油彈、開山刀至高鐵嘉義站將在場所有人一網打盡～」。

此案經民眾發現後報警，經嘉義縣警局、嘉義縣調查局偵辦，逮捕洪男，偵訊時他坦承犯案。

法官審酌，洪男因情緒不佳，竟在社群發文恐嚇公眾，造成大眾恐慌，考量他犯後態度尚可，有輕度身心障礙，無前科，判處有期徒刑2月。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法