為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    揚言模仿「張文」血洗高鐵嘉義站 男子被判刑2月

    2026/03/11 10:31 記者林宜樟／嘉義報導
    高鐵嘉義站。（資料照）

    高鐵嘉義站。（資料照）

    嘉義市洪姓男子今年1月24日因心情不佳，網路社群發文「我是下一個張文」，還稱要拿汽油彈、開山刀到高鐵嘉義站，案經檢警調查後起訴，嘉義地方法院日前依犯恐嚇公眾罪，判處洪男有期徒刑2月，得易科罰金。

    張文在去年12月19日有計畫性的在台北市捷運台北車站、中山站、誠品生活南西店等處持刀械對不特定人進行攻擊並持汽油彈放火，導致3人死亡、多人輕重傷，對社會造成的衝擊巨大，人心惶惶。

    判決書指出，洪男明知倘公然宣稱欲模仿張文上揭行為，將造成公眾心生畏懼，卻在1月24日下午2點27分在住處拿iPhone 11手機在臉書社團「爆廢1公社」以匿名帳號「PassionateSeahorse2783」發文，「我是下一個張文～我將在明天持汽油彈、開山刀至高鐵嘉義站將在場所有人一網打盡～」。

    此案經民眾發現後報警，經嘉義縣警局、嘉義縣調查局偵辦，逮捕洪男，偵訊時他坦承犯案。

    法官審酌，洪男因情緒不佳，竟在社群發文恐嚇公眾，造成大眾恐慌，考量他犯後態度尚可，有輕度身心障礙，無前科，判處有期徒刑2月。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播