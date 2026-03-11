台女被控毒害澳洲男友！英國前夫離奇中毒亡 弟現身北院批檢警吃案

楊女死去的英國前夫弟弟怒控檢警吃案。（記者王藝菘攝）

來台擔任交換生的澳洲男子肖雷（Alex Shorey）疑被女友楊錦屏3度下老鼠藥，導致其幾度命懸一線，所幸在返回澳洲治療後現已康復。楊女涉殺人未遂被檢方起訴並求刑8年。台北地方法院去（2025）年10月開庭審理本案，楊女採無罪答辯，並聲請傳喚肖雷來台作證獲法官同意。不過，今日在肖里抵達以前，楊女死去的前夫弟弟率先抵達北院，並用英文指控台北市松山分局以及台北地檢署掩蓋他哥哥的謀殺案。

楊錦屏涉嫌毒殺3次澳洲前男友肖里未果，楊女英國籍前夫弟弟在偵查階段來台配合調查，卻意外發現楊女前夫同樣為中毒身亡，認為2案相似的非常離奇，懷疑楊女前夫同樣是遭到楊女毒殺，選擇跨海告發楊女。當時楊女在偵查過程中痛哭否認犯行，甚至還自稱有精神障礙。

不起訴書指出，急診醫師證稱，當時死者身上並無明顯外傷，過去曾有過血尿以及胃痛，死因為心臟衰竭。就診醫師表示，過去沒有對死者做凝血方面的檢查，所以沒有任何證據可以支持或推翻是否會有腦出血造成呼吸中止，從病歷來看不足以確認死者是否攝入老鼠藥。

另，禮儀師在偵訊中則表示，因為死者家屬表示不想要解剖、司法相驗，所以並未進行解剖，他想了很久以後，決定開立死因為心臟衰竭及呼吸衰竭。而死者遺體也於2023年1月16日火化，遺體火化後不僅無法檢出DNA型別且毒物也在高溫下全數分解，最後本案罪證不足，只能予以不起訴處分。

今日在肖里抵達台北地院以前，楊女前夫的弟弟先一步抵達，面對媒體拍攝，他用英文表示「台北地檢署掩蓋了我哥哥的謀殺案，他們也將會掩蓋這名澳洲人的案件」、「台北地檢署與松山分局掩蓋了我哥哥的謀殺案。我哥哥的謀殺案已經被掩蓋了三次」、「第一次是松山分局，第二次是負責澳洲人案件的檢察官，第三次是台北地檢署本身。我哥哥的謀殺案已被掩蓋了三次」。

楊女死去的英國前夫弟弟怒控檢警吃案。（記者翁靖祐攝）

