    社會

    與小女友「愛愛」10次害懷孕墮胎 男子判刑7月

    2026/03/11 10:04 記者彭健禮／苗栗報導
    苗栗地院依犯對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，共10罪，各處吳男3個月徒刑，併應執行7個月。（資料照）

    苗栗地院依犯對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，共10罪，各處吳男3個月徒刑，併應執行7個月。（資料照）

    吳姓男子與1名未滿16歲少女發生10次性行為，致少女懷孕到醫院手術流產，被控妨害性自主；吳男稱雙方是男女朋友，是兩情相悅。但刑法有明文保護少年，苗栗地院依犯對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，共10罪，各處吳男3個月徒刑，併應執行7個月。

    吳男於2023年12月間至2024年2月間，在當時未滿16歲的少女住處房間內，與少女發生性行為共10次。後來，少女懷孕，至醫院進行流產手術。醫院通報，警方將吳男查獲，由苗栗地檢署依妨害性自主罪嫌起訴。吳男坦承與少女發生性行為，但強調雙方是男女朋友，是兩情相悅。

    法官審理，指刑法第227條第3項規定「對於14歲以上未滿16歲之男女為性交者，處7年以下有期徒刑」，此條文旨在保護未成年人身心發展健康，即使雙方合意仍構成犯罪。

    法官審酌吳男明知少女為14歲以上未滿16歲之人，對於性行為之智識及自主能力均未臻成熟，竟未克制己身情慾衝動，對少女為性交行為，對少女之身心健全、人格發展造成影響，並考量吳男坦承犯行，提供醫療費用並另給少女2萬5000元補償，與少女達成和解之犯後態度等，依犯對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，共10罪，各處吳男3個月徒刑，併應執行7個月。

