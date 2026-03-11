桃園身障男遭同儕苛扣薪資凌虐致死 4男女共同施暴重判5至13年徒刑

桃園市詹姓身障男遭長期凌虐致死，桃園地院判處4名施暴者5至13年徒刑。（記者余瑞仁攝）

桃園市中度身心障礙詹姓男子2023年8月間起因欠債，遭男子陳明勛及其女友邱珮茹等4人長期體罰、持鐵棒毆打，甚至被迫喝醬油果腹，且被苛扣薪資，2024年2月初因傷勢過重，倒臥樓梯間慘死，案經檢察官起訴，桃園地院近日依共同犯傷害致死罪判處陳男13年徒刑，邱女和宗姓鄰居各處8年6月徒刑，龔姓屋主判刑5年10月。

判決指出，38歲陳明勛與33歲女友邱珮茹、43歲龔姓屋主友人和對門鄰居32歲宗勇等4人互相熟識，被害人詹男為中度身心障案者，與龔男是國小同學。

詹男因2022年2月間損壞工作機具且欠債，陳男於2023年8月間將他帶到八德區介壽路的龔家同住並從事物流工作，卻以「還債」為由而任意苛扣薪水，讓詹男僅能依靠每月5000元身障補助過活。

陳男等人另因不滿詹男偷拿香菸、錢及生活習慣不佳，2023年10月起陸續對詹男徒手掌摑、腳踹腹部、持鐵棒與木棍毆打手臂與大腿，甚至命他提半桶水半蹲、用床墊壓身體再毆打等方式施暴，並限制詹男只能喝醬油充飢，長期加以凌虐。

2024年1月29日清晨，陳男與同夥再命詹男提水桶半蹲長達30分鐘，當晚多人又分別以鐵棍、木棍毆打詹的頭部、腹部與四肢，多人輪流施暴，導致詹男出現顱部及全身多處瘀傷、肋骨骨折、腹腔出血與脾臟破裂等傷勢，隔日詹男在住處門口彎腰嘔吐卻無人理會，仍被要求繼續工作，最終因出血性休克與腦部傷害，於2月6日清晨倒臥住處樓梯間死亡。

檢警調查過程，陳男等人稱詹男是意外摔死，但法醫相驗遺體發現詹全身新舊傷不斷，檢警現場勘查、調閱監視器畫面與對話紀錄及依法醫解剖報告等證據，確認陳等4人長期毆打並體罰詹男，犯案多人在偵查及審理時坦承施暴，但辯稱只是「教訓」，未料造成死亡結果。

桃園地院合議庭審理認為，陳男4人長期凌虐身心障礙者，最終造成被害人喪命，嚴重侵害生命與身體法益，且迄今未與家屬和解賠償，惡性重大，依傷害致人於死罪分別判刑。

