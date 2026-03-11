為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    孩子音樂老師變小三！夫簽百萬元切結書仍偷生女 元配離婚才知告贏

    2026/03/11 10:05 記者林嘉東／基隆報導
    人夫偷吃小孩的音樂老師，被元配抓包簽下若再犯賠100萬元切結書；未料，他不僅再犯還與「小三」生下一女，法院判元配獲判賠100萬。（資料照）

    基隆市男子阿勇（化名）與小孩的音樂老師小芬（化名）發生婚外情，被太太小美（化名）抓包後，簽下若再犯「每次願賠償100萬元」的切結書；未料，2人竟暗通款曲，甚至在阿勇與小美離婚前就秘密產下1女。基隆地院審理後，判決阿勇與小芬須連帶賠償60萬元，阿勇另須依切結書約定，單獨賠償剩餘的40萬元，總計小美可獲賠100萬元。

    小美控訴，她與阿勇婚後育有子女，2020年間發現先生與小孩的音樂老師小芬有婚外情後，小芬竟侵門踏戶，跑到她家騷擾，當時阿勇為求挽回家庭，向他認錯並簽下切結書，承諾若再與他人有逾越友誼之互動，每次願賠償她100萬元；未料，2024年間，她發現先生不僅與小芬仍有聯絡，先生甚至為了去找小芬，對她施暴，還揚言放火燒屋，讓她心灰意冷，決定了斷這段婚姻。

    小美控訴，去年5月她與先生協議離婚後，赫然發現小芬早在她與先生離婚前，就替先生生了1名女兒，憤而提告向2人連帶求償100萬元精神慰撫金。

    庭訊時，小芬辯稱小美早在2020年就知悉她與阿勇有婚外情，已過2年請求權時效；阿勇則主張，她與小美的離婚協議書中也載明「拋棄損害賠償請求權」，認為不應再賠。

    法官認為，雖然阿勇與小芬2020年發生外遇已過時效，但小芬生女是新的侵權事實；小美簽署離婚協議時，並不知道小芬替阿勇生下1個女兒，屬於「尚未發生」的侵權行為事實。

    法官認為，阿勇與小芬在婚姻存續期間產女，破壞家庭圓滿，情節重大，判處阿勇與小芬應連帶賠償小美精神慰撫金60萬元；至於，阿勇先前簽下的百萬切結書，法官認定屬於有效的債務契約，阿勇因違反切結書約定，須補足差額，單獨再賠小美40萬元；可上訴。

