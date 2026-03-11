為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    退休公務員製造噪音 名醫上門吵架「打斷盆栽樹枝」判有罪

    2026/03/11 09:57 記者黃佳琳／高雄報導
    醫學博士不滿鄰居製造噪音，吵架時拿保特瓶對打斷她家樹枝被判有罪。示意圖。（記者黃佳琳攝）

    醫學博士不滿鄰居製造噪音，吵架時拿保特瓶對打斷她家樹枝被判有罪。示意圖。（記者黃佳琳攝）

    住在三民區某連棟透天的李姓婦人，被鄰居指控長期製造噪音，還有鄰居跳出來指控噪音害死丈夫，李姓婦人被法院判賠5萬元後仍不改善，鄰居蔡姓名醫跟她爭論時，拿保特瓶打斷她家裡養護盆栽裡的樹枝，被依毀損罪判罰1萬元，得易服勞役。

    判決指出，公職退休的李姓婦人與2名兒子住在三民區某處連棟透天，右邊的鄰居因一面牆是馬路，另面牆是李婦家，右鄰指控，李婦從2020年2月搬來後，每天晚上12點過後，都有像撞球重的球捶地板的聲音，還有桌子推拉的聲音，直到天亮6點，造成右鄰無法入睡，提告求償30萬元。

    高雄地方法審理後，李婦左邊的鄰居也跳出來作證，指丈夫被李婦吵到睡眠不足，不幸跌倒摔死，住外地的兒子回老家也不願住家裡，寧可花錢去住旅館圖清淨；法官認為噪音就是李婦製造，依侵害程度判她應賠5萬元，並不得再製造噪音，李不服上訴，被二審法官駁回定讞。

    南部某知名蔡姓醫學博士後來搬來該處，也被李婦的噪音吵到不能入睡，他與李婦爭論時，手中的裝水保特瓶打斷李婦盆栽裡的樹枝，李婦報警提告，檢方原本處分蔡姓名醫不起訴，但李婦不服聲請再議，檢方重新偵查後，將蔡姓名醫起訴。

    高雄地方法院審理時，蔡姓名醫否認犯行，辯稱自己是不小心打斷樹枝，但法官勘驗監視器畫面後，發現蔡姓名醫吵架時，不只1次手持保特瓶揮擊盆栽，因此認定不是過失行為，依毀損罪判罰1萬元，得易服勞役，可上訴。

