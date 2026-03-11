3度被下藥毒害！ 澳洲交換生今首度現身北院作證

肖雷。（記者翁靖祐攝）

來台擔任交換生的澳洲男子肖雷（Alex Shorey）疑似被台灣女子楊錦屏3度下老鼠藥，導致其幾度命懸一線，所幸在返回澳洲治療後現已康復。楊女則涉殺人未遂被檢方起訴並求處8年重刑。台北地方法院去（2025）年10月開庭審理本案，楊女採無罪答辯，並聲請傳喚肖雷來台作證獲法官同意，肖雷在父母的陪同下也於今（11）日首度現身台北地院作證。面對媒體問話他皆未回答，律師則表示在開庭結束後會簡短向媒體說明。

肖雷與其父母約莫在上午9時20分許抵達台北地院，外型帥氣的肖里身著西裝、臉戴黑色口罩不發一語，但在走至1樓電梯等候時，因為見父母被大批媒體擋在後面，於是用流利的中文對媒體說「讓路，我的爹」。肖雷的委任律師則表示，今日暫時先不接受採訪，結束以後會再簡短說明一下。

起訴指出，楊錦屏因為不滿肖雷要獨自返回澳洲單方面宣布斷聯，涉犯在其飲食中摻入液態老鼠毒藥。2023年3月24日為楊女首次下毒，她將撲滅鼠混入葡萄果汁後遞給肖雷，雖然肖雷察覺味道有異狀，但楊女淺嚐後表示無異狀再誘騙其喝下。

隔日，肖雷出現腹痛、嘔吐、鼻血不止等症狀，送醫後未見好轉，直至同年4月10日才被醫師診斷出應是遭受來源不明的超級華法林類毒物毒害，並為其治療。後續具澳洲醫師資格的肖雷父親來台，安排於4月16日帶其返回澳洲治療。

怎料楊錦屏得知以後竟再起邪念，將含有毒物撲滅鼠的液態老鼠藥及降血壓藥物混進肖雷的飲食之中，導致其再度中毒送醫。當時肖雷狀況危急，被院方要求進入加護病房，但楊女卻利用肖父不懂中文進而從中作梗，讓其簽署拒絕入住同意書，所幸肖父堅持入住，才成功將其送入加護病房治療。

待肖雷再度好轉，準備於5月返回澳洲以後，楊錦屏又再度將液態老鼠藥、脈優混入肖雷的飲食中，使其病情再度惡化。然而，肖雷母親在整理租屋處時，發現老鼠藥空瓶，於是待肖雷情況好轉後旋即返回澳洲治療，而楊女也被檢方起訴，並求處8年以上有期徒刑。

