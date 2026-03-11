大甲分局交通分隊今搬家8公里 車禍報案別跑錯

大甲交通分隊從幼獅工業區搬遷至大甲分局旁的警備隊合署辦公。（記者張軒哲攝）

台中市政府警察局大甲交通分隊自今（11）日起，從中苗交界的幼獅工業區搬遷約8公里，至大甲分局旁的警備隊合署辦公，警方今日指出，此次駐地調整係經整體評估勤務需求與交通服務便利性後所作之規劃，車禍民眾報案或洽公，千萬別跑錯地點。

大甲分局交通分隊原駐地位於大甲區北端「幼獅工業區」內，幼獅工業區距離大甲市區約8公里，除了車禍的民眾洽公報案不便，警方處理車禍事故也耗費車程奔波，大甲分局經分析轄區去年下半年各類交通事故佔比，大甲區約佔45.1%；其中發生地點溪北地區（西岐及日南所）約佔12%、溪南地區（大甲所）約佔33%，考量事故發生地點以大甲市區為主。

員警於處理各類交通事故時常須舟車勞頓、疲於奔命，為縮短勤務反應時間、提升交通事故處理效率，並加強市區交通秩序維護，經審慎評估後，決議將交通分隊搬遷至警備隊。

警方指出，大甲市區尖峰交通時段及媽祖遶境節慶期間，市區交通疏導與安全維護需求。交通分隊搬遷後，將更有利於快速投入各項交通勤務，強化交通執法及事故處理效率，民眾如有交通事故處理或相關交通問題諮詢需求，仍可透過既有聯絡方式與員警聯繫。

大甲交通分隊搬遷至大甲分局旁的警備隊合署辦公，警方公布地圖跟報案電話。（大甲分局提供）

