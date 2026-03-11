為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    大甲分局交通分隊今搬家8公里 車禍報案別跑錯

    2026/03/11 09:35 記者張軒哲／台中報導
    大甲交通分隊從幼獅工業區搬遷至大甲分局旁的警備隊合署辦公。（記者張軒哲攝）

    大甲交通分隊從幼獅工業區搬遷至大甲分局旁的警備隊合署辦公。（記者張軒哲攝）

    台中市政府警察局大甲交通分隊自今（11）日起，從中苗交界的幼獅工業區搬遷約8公里，至大甲分局旁的警備隊合署辦公，警方今日指出，此次駐地調整係經整體評估勤務需求與交通服務便利性後所作之規劃，車禍民眾報案或洽公，千萬別跑錯地點。

    大甲分局交通分隊原駐地位於大甲區北端「幼獅工業區」內，幼獅工業區距離大甲市區約8公里，除了車禍的民眾洽公報案不便，警方處理車禍事故也耗費車程奔波，大甲分局經分析轄區去年下半年各類交通事故佔比，大甲區約佔45.1%；其中發生地點溪北地區（西岐及日南所）約佔12%、溪南地區（大甲所）約佔33%，考量事故發生地點以大甲市區為主。

    員警於處理各類交通事故時常須舟車勞頓、疲於奔命，為縮短勤務反應時間、提升交通事故處理效率，並加強市區交通秩序維護，經審慎評估後，決議將交通分隊搬遷至警備隊。

    警方指出，大甲市區尖峰交通時段及媽祖遶境節慶期間，市區交通疏導與安全維護需求。交通分隊搬遷後，將更有利於快速投入各項交通勤務，強化交通執法及事故處理效率，民眾如有交通事故處理或相關交通問題諮詢需求，仍可透過既有聯絡方式與員警聯繫。

    大甲交通分隊搬遷至大甲分局旁的警備隊合署辦公，警方公布地圖跟報案電話。（大甲分局提供）

    大甲交通分隊搬遷至大甲分局旁的警備隊合署辦公，警方公布地圖跟報案電話。（大甲分局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播