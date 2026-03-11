為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    張麗善肖像連年被冒用 竟出現AI影像騙賣西芹粉、綠蠶豆

    2026/03/11 08:45 記者李文德／雲林報導
    張麗善肖像近年被不肖人士盜用。圖為前年被盜用招募說書人影像。（圖擷取自網路）

    不少詐騙集團喜愛假借名人商品名義，搏取民眾信任。雲林縣長張麗善的個人照，近期被發現遭有心人士冒用其影像及聲紋販售有機西芹粉、雲林翡翠綠蠶豆影片。雲林縣警局表示，已函請Meta臉書母公司及TikTok平台管理方下架截斷，刑警大隊追查IP來源及廣告商，查緝幕後詐騙集團及犯罪組織。

    張麗善的個人照片遭不明人士盜用，近年來可以先回溯至2022年她的大頭貼被盜用成立Line群組，2023年，民眾發現有人用其肖像辦Line帳號，以亂槍打鳥的方式，傳訊給民眾「妳明天有時間嗎？過來縣府辦公室」、「妳明天早上10點安排時間過來見面聊」。2024、2025年時，臉書更有貼文用著張麗善的影片，要募集自由接案說書人員，幾乎一年就被一盜。

    今年更是在臉書及網路平台TikTok看見AI深偽張麗善聲音販售「雲林翡翠綠蠶豆」、「有機西芹粉」廣告，經雲林縣政府確認為偽冒訊息。雲林縣警局長黃富村表示，已函請Meta及TikTok平台管理方進行下架截斷，指派刑事警察大隊追查IP來源及廣告商，查緝幕後組織。

    縣警局強調，影像嘴型不自然、語調生硬機械感就可能是深偽變造影片，且公眾人物需認明「藍勾勾」官方認證，且縣府推廣商品，絕不會使用資訊簡陋的「一頁式網頁」或「私訊加 LINE」購買，呼籲民眾多加小心。

    雲林縣長張麗善近期被發現遭有心人士冒用其影像及聲紋販售有機西芹粉、雲林翡翠綠蠶豆影片。（圖由雲林縣警局提供）

