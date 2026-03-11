基隆搭小黃衝總統府亮刀！男被逮稱「神明指引」 檢聲請安置6月獲准

李男抵達後，朝總統府大門方向走去，不僅自稱是神明派來的使者，還亮刀揚言「要殺共產黨」隨後被逮。（記者劉詠韻攝）

65歲李姓男子9日凌晨自基隆搭計程車，抵達總統府後朝大門走去，亮出水果刀並自稱神明派來的使者，揚言「要殺共產黨」。台北地檢署複訊後聲請羈押，但法官認為李男精神狀況不穩，無羈押必要，裁定無保請回，並建議暫行安置；檢方昨晚再聲請暫行安置6個月獲准。

據了解，李男查無精神疾病就醫紀錄，也能正常對答，但言詞偏激、情緒明顯異常。檢方初步調閱其就醫等相關紀錄，亦未發現有精神疾病治療情形。

回顧本案，李男9日凌晨2時許自基隆搭計程車前往總統府，下車後隨即朝大門方向走去，企圖接近管制區域。現場維安軍警發現後上前警戒，未料李男突然高聲表示自己是神明派來的使者，並稱持刀是「要殺共產黨」。軍警研判其精神狀況不穩，當場將他攔下並奪刀控制。

計程車司機向警方表示，李男上車時並無明顯異狀，僅稱要前往總統府。司機說，他當下還納悶為何凌晨2時許有人要到該處，直到事後接獲警方訪查電話，才得知相關狀況。

警方訊後依恐嚇公眾罪將李男移送台北地檢署。檢察官複訊後，認定李男涉犯恐嚇危害安全及恐嚇公眾罪，犯罪嫌疑重大，且有反覆實施之虞，依法向台北地方法院聲請羈押。

北院審理後認為，依現有卷證資料，尚難認定李男有重複實施同類犯罪的可能。雖檢方指李男精神狀況不穩，家屬亦表示他有精神健康問題，但是否需要暫行安置，應由檢察官另行聲請。綜合判斷，李男並無羈押必要，檢察官聲請羈押理由不足，裁定駁回，並無保請回。

檢方隨後再次通知李男到案，昨晚間向北院聲請暫行安置，法院裁准暫行安置6個月。

