涉「自印股票」吸金4億！ 銀泰佶董事長林室融北檢複訊 妻50萬交保

林室融深夜近11時許移送台北地檢署複訊。（記者劉詠韻攝）

銀泰佶聯合生技董事長林室融涉嫌與妻子許瑜芷詐貸銀行1.3億元，並非法販售未上市股票，疑以「印股票、換鈔票」牟利約4億元。林男今天（10日）深夜近11時許移送台北地檢署複訊，全程以外套遮臉避開媒體鏡頭；許瑜芷則約9點多以50萬元交保，並限制出境出海及住居。

據了解，銀泰佶過去也曾捲入未上市股票交易爭議，當時有投資人因取得第三方提供的股票資訊後匯款購股，事後認為遭詐欺提告求償，但法院審理後認為，相關資訊並非虛偽，投資人亦可自行判斷投資風險，因此判決駁回請求。

檢調調查，林室融自2019年至2021年間，涉嫌與合作廠商艾視威數碼商務公司負責人游昆霖合作，透過虛偽增資程序，在公司財報上虛報資本額，並利用人頭公司交叉持股或虛假注資，藉此提高公司資本規模，以取得銀行授信。

此外，林男等人為營造公司營運亮眼假象，另製作虛偽採購與銷售紀錄，藉此虛增營收。永豐銀行與合作金庫等金融機構在審核貸款時，疑受不實財報影響，陸續核撥貸款合計1億3000萬元。

檢調另查出，林男與妻子許女涉嫌自行印製銀泰佶未上市股票，並透過地下盤商及資訊公司對外販售。初步估計，林氏夫婦透過非法販售有價證券，疑獲不法利益約4億元。

北檢黑金專組檢察官李堯樺，今指揮調查局台北市調查處6路搜索，並約談林男夫婦等4人到案說明，全案朝詐欺銀行及詐偽買賣有價證券等罪方向偵辦，將持續清查資金流向與交易細節，釐清是否另涉其他不法行為。

銀泰佶聯合生技長期對外宣稱以預防醫學為核心，旗下品牌快潔適、EAU、博寶兒及雅蓮碧在各大連鎖藥妝店與電商平台均有銷售，並主打SDC（銀離子安定化技術），宣稱具長效抗菌與環保安全功能，在新冠肺炎防疫期間曾受到市場關注。

林室融過去亦曾接受財經媒體專訪，強調公司研發實力與市場布局，並多次宣稱公司財務體質穩健、產品具國際競爭力。

林室融妻子許瑜芷約晚間9點多以50萬元交保，並限制出境出海及住居。（記者劉詠韻攝）

被告之一邱美玲。（記者劉詠韻攝）

艾視威負責人游昆霖晚間7時移送北檢，見媒體至深夜11時仍未離去，驚呼：「也太誇張！」（記者劉詠韻攝）

