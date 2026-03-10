為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    北捷晚間傳有人持刀械 警證實虛驚一場

    2026/03/10 22:31 記者劉慶侯／台北報導
    北捷中山站傳民眾持刀，警消到場警戒，引起民眾驚慌。（記者劉慶侯翻攝）

    北捷中山站傳民眾持刀，警消到場警戒，引起民眾驚慌。（記者劉慶侯翻攝）

    曾發生隨機殺人事件的台北捷運中山站，今晚警方又接獲通報，指稱站內有人持有刀械。警方迅速出動警、消、保全逾60人到場警戒、搜索，確認是一場虛驚。但警方全副武裝的大陣仗，也驚嚇到過往的乘客。

    近來台北市警與捷運警察屢屢接獲類似的「誤報」，警方動輒得調動大批人力，因此不排除是有民眾惡意謊報。警方表示，今後一旦再發生有類似情事，事後將全面調閱監視畫面與報案電話，查察報案人動機釐清究竟是「誤報」或是「謊報」，若發現是謊報將追究相關責任。

    北捷是今日晚間約9時左右接獲民眾報案，聲稱在列車上與其他旅客發生糾紛，對方自稱身上有攜帶刀械。捷運警察獲報立即趕赴現場，同時同步通報轄管鄰近的北市警中山分局、大同分局、消防局。

    由於報案人指稱的地點又是北捷中山站，大批警消救難人員逾60人左右，迅速鳴放警笛趕赴到場，路邊警示紅燈大亮，引起路人紛紛側目，並拍照發在網路平台上，懷疑捷運內又發生事端。

    警方先針對捷運站體進行全面清查，尚未發現有異常狀況，消防人員則進入站體內整裝待命，現場亦無驚慌踩踏情事，也未發現民眾受傷，捷運系統均正常運作，捷警隊將持續調閱監視器釐清案情。

    警方表示，為持續維護公共運輸安全，已通報相關單位加強各捷運站體周邊巡查、戒備，強化維安整備工作，確保旅客安全無虞。

    捷運警察隊表示，民眾發現突發可疑狀況，請保持冷靜勿驚慌，可就近向站務人員反映或隨即撥打110報案，並請勿轉傳錯假訊息造成恐慌。

