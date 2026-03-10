為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    自拍投降影片、出賣國家 士官等3人交保、境管

    2026/03/10 21:22 記者鮑建信／高雄報導
    高雄高分院。（資料照）

    高雄高分院。（資料照）

    空軍黃姓通訊中士等3人，被大陸情工組織「臥龍會」吸收後涉嫌漏露軍機，並自拍投降影片，案經高檢署高雄分署依違反國安法、國家機密保護法等罪起訴後移審，高等法院高雄分院日前裁定各15萬交保並境管。

    據了解，軍方網路巡邏發現署名「統一促進聯合」某抖音貼文涉及中共統戰，並與被告潘男有關後，報請高雄高分檢檢察官李廷輝追查發現中共情工組織「臥龍會」涉嫌吸收現役軍人刺探軍機，潘男則為該會窗口及協助發展組織。

    辦案人員指出，潘男奉該會成員代號「GUCCI」、「kevin」指示，拉攏黃姓通訊中士加入「臥龍會」後，黃男自拍投降影片外，另涉嫌多次傳送機密給對岸人士，並獲取40餘萬元佣金。

    此外，2023年4月至2025年4月間，時任陸軍戰車連中士副車長方男，因無力清償積欠地下錢莊33萬元被吸收，也自拍投降影片，及宣誓加入臥龍會，並提供軍中資料，獲得40餘萬元報酬。

    高雄高分檢日前偵查終結，依違反貪污治罪條例等罪起訴潘等3人後移審高雄高分院，法官認為沒有羈押必要，裁定各15萬元交保，並限制出境、出海。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播