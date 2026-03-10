自拍投降影片、出賣國家 士官等3人交保、境管

高雄高分院。（資料照）

空軍黃姓通訊中士等3人，被大陸情工組織「臥龍會」吸收後涉嫌漏露軍機，並自拍投降影片，案經高檢署高雄分署依違反國安法、國家機密保護法等罪起訴後移審，高等法院高雄分院日前裁定各15萬交保並境管。

據了解，軍方網路巡邏發現署名「統一促進聯合」某抖音貼文涉及中共統戰，並與被告潘男有關後，報請高雄高分檢檢察官李廷輝追查發現中共情工組織「臥龍會」涉嫌吸收現役軍人刺探軍機，潘男則為該會窗口及協助發展組織。

請繼續往下閱讀...

辦案人員指出，潘男奉該會成員代號「GUCCI」、「kevin」指示，拉攏黃姓通訊中士加入「臥龍會」後，黃男自拍投降影片外，另涉嫌多次傳送機密給對岸人士，並獲取40餘萬元佣金。

此外，2023年4月至2025年4月間，時任陸軍戰車連中士副車長方男，因無力清償積欠地下錢莊33萬元被吸收，也自拍投降影片，及宣誓加入臥龍會，並提供軍中資料，獲得40餘萬元報酬。

高雄高分檢日前偵查終結，依違反貪污治罪條例等罪起訴潘等3人後移審高雄高分院，法官認為沒有羈押必要，裁定各15萬元交保，並限制出境、出海。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法