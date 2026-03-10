西藏抗暴67週年燭光晚會 紅衣男鬧場放炮被警方帶走

在台藏人今天晚間在自由廣場舉行「西藏抗暴日67週年燭光晚會」，緬懷反抗中共暴政犧牲生命的藏人英烈們。（記者羅沛德攝）

在台藏人今天晚間在自由廣場舉行「西藏抗暴日67週年燭光晚會」，緬懷反抗中共暴政犧牲生命的藏人英烈們。不過，一名身穿紅衣男子故意鬧場，在現場焚燒爆竹驚擾活動進行，隨即遭警方帶離訊問。

西藏流亡政府在台代表、達賴喇嘛西藏宗教基金會董事長格桑堅參表示，當前中國政府強行宣稱，包括西藏人民在內的一切非漢民族，都屬於「中華民族」一部分，並以「鑄牢中華民族共同體意識」為名，動用整個國家機器，在西藏推行大規模而系統性的政策，企圖從根本上摧毀西藏的民族根基。

請繼續往下閱讀...

格桑堅參指出，有超過一百萬藏人兒童被送入寄宿制學校，在學校中，藏語與文化教育受到嚴格限制，同時在中國共產黨意識形態下接受密集的政治灌輸。中國政府透過「職業培訓與勞動力轉移」等多項計劃，大規模強迫西藏農牧民搬遷與勞動轉移，構成強迫遷移或奴役等危害人類罪行。

他強調，西藏問題並非中國的內政，而是一項尚未解決的國際爭端。中國政府試圖沿用數百年前殖民主義時代的手段，企圖徹底摧毀圖伯特民族文化與人民的政策，最終必將失敗。

輔大法律系教授吳豪人批評，今年310西藏抗暴日67週年燭光晚會的主軸是「守護轉世自主、反對跨國鎮壓」。打著共產唯物主義招牌的無神論共匪，居然硬要管人家怎麼投胎，實在已經滑稽到無恥的地步。

吳豪人指出，現在全球亂成一片，在黑暗中摸索著新秩序。從俄烏戰爭開打、中國積極想吞併台灣，到如今美以四處斬首獨裁者，目前應該是1948年世界人權宣言公布以來，人權價值最貶值、最受到嘲諷鄙視的時代。彷彿人類只能在川普、普廷與習近平三個爛貨當中挑一個。在這個不幸的大環境之下，圖博突然變得不是唯一受害者。

吳豪人直言，我們今晚在此，無論是宣傳圖博民族主義，或大談普世人權的重要性，想必都不會引起世人廣泛共鳴，看看現場聚集的人數很少就知道了。所以自己認為，現在應該強調圖博人對抗帝國主義的歷史經驗，已經成為人類文明的共同財產，具有強烈的先知性。

他強調，應該要強調圖博人亡國之後的悲慘遭遇，證明了凡是被中共統治下的任何民族，幾乎難逃先亡國而後滅種的命運。

今日西藏抗暴日67週年燭光晚會現場，除在台藏人團體參與外，國家人權委員會副主委紀惠容、監察委員田秋堇、王幼玲，民進黨立委吳沛憶、沈伯洋等人也出席聲援。

在台藏人今晚在自由廣場舉行「西藏抗暴日67週年燭光晚會」，一名身穿紅衣男子故意鬧場，在現場焚燒爆竹驚擾活動進行，隨即被警方帶離訊問。（記者羅沛德攝）

西藏抗暴燭光晚會一名身穿紅衣男子故意鬧場，在現場焚燒爆竹，被警方帶離訊問。（記者羅沛德攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法