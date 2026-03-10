逢甲大學榕樹壓死兒不起訴 吳母痛批：壓死人竟不用負責

吳媽媽（中）痛批，壓死人竟然不用負責，將透過律師聲請再議。（讀者提供）

逢甲大學23歲吳姓研究生去年6月遭校內榕樹壓傷身亡，家屬怒對校方及園藝廠商等5人提告，台中地檢署今天偵查終結，校長等5人不起訴處分，對此，吳母痛批「壓死人竟然不用負責」，透過律師聲請再議。

去年（2025）年6月13日，逢甲大學校園內一棵樹齡約60年的榕樹倒塌，壓傷2名學生，其中23歲吳姓男碩士生因頭部重創送醫不治，經市府消防局等單位查出，榕樹感染褐根病致根部腐朽，且棲地環境不良導致倒伏，校方事後遭家屬指控未積極處理，檢方偵辦後認為病徵隱蔽，校長等5人獲不起訴處分。

吳母今天表示，學校都知道樹有問題，就應該事先防治，案發榕樹每天有上萬名師生經過，傾倒而壓死人竟然不用負責，檢察官也認為沒有責任，已透過律師聲請再議。

吳母說，逢甲大學對外稱案發榕樹於2025年2月修剪時發現異狀，已列管監控。不過，校方代表在偵查中證稱，列管是表達在校園美化過程中，就栽種在特殊地點例如花台、生長傾斜、樹齡較大等樹木會進行投藥，並非因為發現異狀。

逢甲大學校園一棵老榕樹倒塌，壓死該校23歲吳姓研究生。（資料照）

