澎湖獨老腦出血直升機轉診 數百元診療費未繳險延誤後送

凌天航空執行澎湖獨居長者醫療後送，自掏腰包代結清醫療費用。（凌天航空提供）

澎湖1名7旬獨居老人，今（10）日因腦出血等原因需至高雄榮總進行後續治療，向衛福部空審中心申請直升機醫療後送，卻因無力繳納寥寥數百元診療費用，差點延誤寶貴後送時間，後由凌天航空直升機轉診服務中心主任陳萬昇自掏腰包才順利後送。

今日衛生福利部澎湖醫院1名年約78歲男性申請後送獲准，澎湖縣駐地醫療直升機凌天航空下午5時46分接獲空審中心下令執行任務。由於病患為獨居老人，在澎湖除了同為獨居老人的朋友以外，並無其他親屬在澎湖，且該名老翁在離院時，無力繳納幾百元的掛號診療費用急診室人員四處尋找親屬及友人，或社福單位出面解決。

請繼續往下閱讀...

負責此次醫療後送任務的凌天航空直升機轉診服務中心主任陳萬昇，在接駁病患過程中，眼見病患情況緊急，自掏腰包結清費用；負責高雄地區接駁的漢神救護車公司，見老翁無親屬，也在將老翁送達高榮後，主動派遣隨車人員協助資料填寫等，讓老翁順利完成急診掛號手續。

澎湖縣政府社會處表示，接獲醫院社工通知，有無社工人員可以協助後送，但社工非家屬也非監護人，無法陪同協助做醫療決策簽署，但可協助後續醫療衍生費用或安置資源及費用協助。院方卻未告知需要結清費用，醫院內部聯繫機制出現問題，而老翁的2房東、也是其友人接獲院方通知後，還趕往醫院要還錢給陳萬昇主任。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法