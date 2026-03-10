被扯鈴教練找去當共諜 郭書瑤弟弟獲減刑原因曝

涉入共諜案的藝人郭書瑤胞弟郭伯廷。（資料照）

扯鈴教練魯紀賢被中共吸收，找藝人郭書瑤的胞弟郭伯廷、好友趙亦偉等人幫忙，吸收國軍現役、退役士官兵加入組織；台北地院依國家安全法之發展組織罪，判魯紀賢10年6月，郭伯廷3年10月。案經上訴，高等法院今宣判，其中魯紀賢上訴駁回、維持原判，郭伯廷則改判3年，均可上訴。

台北地檢署2023年11月起訴魯紀賢等10人，魯紀賢曾獲台灣扯鈴冠軍，被中共吸收回台後，在士林區租透天厝為據點，找郭伯廷3人幫忙，使用其銀行帳戶以地下匯兌方式，接收中共提供的資金570萬元，透過服役時的人脈，吸收馮世維等5人加入組織，將其交付的部隊文件資料轉交給中國人士。另有11人拒絕加入，吸收未遂。

一審北院判決，魯紀賢10年6月徒刑，郭伯廷、趙亦偉各判3年10月、3年8月徒刑，海巡署時任現役下士馮世維判4年10月，四名已退役的陸軍中士林姿穎6年、空軍中士林明慧6年2月、陸軍上兵常德隆7年10月、下士李得勝4年4月。郭伯廷的女友曾姿婷也依幫助犯判處3年8月，地下匯兌業者田曦判8年徒刑。

案經上訴，二審高院合議庭認為，魯紀賢、馮世維、常德隆、李得勝、曾姿婷論罪、量刑並無不當，上訴無理由、維持原判。高院審酌郭伯廷非軍人、非核心角色，不法利益不多，且已繳回犯罪所得，若依最低刑度判處仍屬過重，改判3年徒刑。

至於林姿穎、林明慧始終坦承犯行，一審雖減刑，卻未審酌兩人供出共犯，並繳回犯罪所得，因而改判各處5年徒刑。趙亦偉則未直接接觸、吸收他人加入組織，所得不法利益不多，又坦承犯行，改判2年徒刑，並給予緩刑4年。田曦雖在一審時繳回犯罪所得，但在高院審理時才坦承犯行，高院考量在台已無居留身分，改判7年2月。

