    社會

    鯉魚潭翻船奪命若有違規超速 觀光署：最高罰100萬元

    2026/03/10 17:52 記者黃宜靜／台北報導
    鯉魚潭春節期間發生天鵝腳踏船翻覆意外，造成9歲男童溺斃，交通部觀光署表示，目前該案仍在司法調查中，若載客小船業者違規超速情形屬危害安全行為且情節重大者，預計裁罰金額新台幣10萬元以上、100萬元以下罰鍰。（資料照，記者王錦義攝）

    花蓮縣知名觀光景點鯉魚潭在春節期間發生天鵝腳踏船翻覆意外，造成9歲男童溺斃；對此，交通部觀光署表示，目前該案仍在司法調查中，若載客小船業者違規超速情形屬危害安全行為且情節重大者，預計裁罰金額為新台幣10萬元以上、100萬元以下罰鍰。

    花蓮鯉魚潭風景區在大年初三發生無動力天鵝腳踏船翻覆，船上9歲男童身穿救生衣往上浮，卻被翻船罩住無法逃出，被救出時已沒了呼吸，家長控訴是快艇通過時的湧浪造成翻覆。不少民眾也指出，週邊遊艇惡意造浪行為已不是第一次。

    觀光署表示，目前該案仍在司法調查中，後續將依調查結果及參依《發展觀光條例裁罰標準》，載客小船業者違規超速情形屬危害安全行為且情節重大者，預計裁罰金額新台幣10萬元以上、100萬元以下罰鍰。

    主管機關觀光署縱管處近日依「水域遊憩活動管理辦法」第7條，要求周邊經營載客動力小船、腳踏船等浮具的業者即日起停止營運，待縣府訂定經營管理及船隻檢驗的自治法規，業者取得營運許可才可復業。

