高雄幫派網路徵才？ 網友笑翻「連黑道都缺工」

一名聲稱某黑道高雄區雄陽分會召集人，近日在Threads社群平台發文徵才，入會條件是「南部年輕人 15歲以上 49歲以下，身體健壯不可有殘疾或慢性疾病，須服完兵役才可應徵」，貼文不到1天就有4000多則網友留言，像是15歲要怎麼服完兵役？留友找工作等，還有人嘲諷台灣缺工現象，連黑道都要徵才等，不過警方表示，民眾已報案指身分遭冒用發文。

這起黑道徵才的串文近日在社群平台上引發熱議，不過不少「吃瓜民眾」主要是來認為網友的搞笑留言很有趣，像是「是週休二日嗎」、「有勞健保跟出門灣家有戰鬥加給嗎」、「會要求績效嗎？」、「福利優嗎？工作內容有勞健保嗎可兼職嗎」、「槍要自備還是會公發」、「留友找工作」、「要自備生財器具嗎？例如菜刀、水果刀 …」、「髮型有規定阿志頭嗎」、「台灣缺工，連黑道都要上來徵才」等，其中，徵才內容規定要15歲以上服完兵役，但台灣服兵役年齡要滿18歲以上，讓不少網友覺得矛盾。

三民一分局指出，昨（9）日深夜11點多接獲陳男（49歲）至長明派出所報案，稱遭人冒用身分發布貼文於社群軟體平台，妨害其個人名譽及肖像權，遂報案請求警方協助。

警方已依規定受理該案後，已針對該發文帳號之IP進行調查，以釐清發文者之真實身分。目前已鎖定犯嫌，刻正積極追緝到案說明，全案將依妨害名譽罪及違反個資法偵辦。

警方重申，對於特定場所將持續加強巡查及情資蒐報，如查有涉及幫派組織運作或其他不法情事，將依組織犯罪防制條例究辦，絕不寬貸。

