為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    高雄幫派網路徵才？ 網友笑翻「連黑道都缺工」

    2026/03/10 17:31 記者許麗娟／高雄報導
    男子疑似帳號遭竊發文徵才，內容引發網友熱議。（擷取自Threads）

    男子疑似帳號遭竊發文徵才，內容引發網友熱議。（擷取自Threads）

    一名聲稱某黑道高雄區雄陽分會召集人，近日在Threads社群平台發文徵才，入會條件是「南部年輕人 15歲以上 49歲以下，身體健壯不可有殘疾或慢性疾病，須服完兵役才可應徵」，貼文不到1天就有4000多則網友留言，像是15歲要怎麼服完兵役？留友找工作等，還有人嘲諷台灣缺工現象，連黑道都要徵才等，不過警方表示，民眾已報案指身分遭冒用發文。

    這起黑道徵才的串文近日在社群平台上引發熱議，不過不少「吃瓜民眾」主要是來認為網友的搞笑留言很有趣，像是「是週休二日嗎」、「有勞健保跟出門灣家有戰鬥加給嗎」、「會要求績效嗎？」、「福利優嗎？工作內容有勞健保嗎可兼職嗎」、「槍要自備還是會公發」、「留友找工作」、「要自備生財器具嗎？例如菜刀、水果刀 …」、「髮型有規定阿志頭嗎」、「台灣缺工，連黑道都要上來徵才」等，其中，徵才內容規定要15歲以上服完兵役，但台灣服兵役年齡要滿18歲以上，讓不少網友覺得矛盾。

    三民一分局指出，昨（9）日深夜11點多接獲陳男（49歲）至長明派出所報案，稱遭人冒用身分發布貼文於社群軟體平台，妨害其個人名譽及肖像權，遂報案請求警方協助。

    警方已依規定受理該案後，已針對該發文帳號之IP進行調查，以釐清發文者之真實身分。目前已鎖定犯嫌，刻正積極追緝到案說明，全案將依妨害名譽罪及違反個資法偵辦。

    警方重申，對於特定場所將持續加強巡查及情資蒐報，如查有涉及幫派組織運作或其他不法情事，將依組織犯罪防制條例究辦，絕不寬貸。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播