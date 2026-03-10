前柯市府水利處副工程司方龍乾涉貪重判8年半 二審改判2年10月原因曝

柯市府時期涉貪的副工程司方龍乾（左）。（資料照）

前台北市長柯文哲任內，擔任工務局水利工程處副工程司的方龍乾，涉與退休同事葛震洋合資成立詠灃工程公司，以「租照」手法取得多件標案。台北地院依貪污等罪重判方男8年6月，方男另犯偽造私文書罪判8月；高等法院二審今依監督事務圖利罪改判2年10月，褫奪公權3年，可上訴。

檢方查出，2017年葛男退休後與方龍乾合資成立詠灃公司，由葛妻掛名負責人，承攬水利處多件標案，兩人每案5萬多至7萬多元不等獲利。詠灃公司租用品管證照，找人頭掛名防汛工程品質管理主管，方龍乾在代理站長期間，隱匿詠灃未設置合格品管的瑕疵，於查驗紀錄表上不實登載「查驗結果：同意報請竣工」。

一審北院審理時，方龍乾否認犯罪；合議庭據證據指方男有罪，並審酌方男為北市水利處河管科高灘地機電管理站副工程司，竟未恪遵法令，反而租用品管人員牌照，使詠灃公司於全市河濱公園疏散門等設施預約維護工程，及估驗計價報請竣工時，免支出相關人事費用。

一審依貪污治罪條例中，利用職務機會詐取財物罪、監督事務圖利罪，對方龍乾判刑8年6月，方另犯偽造私文書罪則被判得易科罰金之刑8月；至於葛震洋則被依判刑2年，另有6月得易科罰金，另因葛男認罪，獲得緩刑5年機會，條件是應繳給公庫80萬元。

高院合議庭認為，方男及葛男雖使詠灃公司圖得不法利益，但此案的部分證據不足，如一審認定方龍乾涉嫌破壞發電機並藉此圖利，但無法證明發電機與詠灃公司工程報價間具有因果關係，且缺乏事證證明詠灃公司有虛偽增列毫無必要工項的情事，認為方龍乾上訴有理由，撤銷原審判決。

高院合議庭改判，方龍乾犯監督事務圖利罪，處有期徒刑2年10月，褫奪公權3年，未扣案犯罪所得新台幣8111元沒收。葛震洋犯監督事務圖利罪改判1年4月，褫奪公權1年，緩刑5年，並於本案判決確定日起4年內，向公庫支付新台幣30萬元。

