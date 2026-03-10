為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    欲火難忍！士林夜市外妻脫衣當眾為夫「吞吞吐吐」 到案全認了

    2026/03/10 17:01 記者張文川／台北報導
    台北市一對余姓夫妻，今年1月晚間至士林觀光夜市逛美食街時，一時欲火難耐，竟在美食街外的電扶梯當眾上演「活春宮」。圖為士林夜市示意圖。（資料照）

    台北市一對余姓夫妻，今年1月晚間至士林觀光夜市逛美食街時，一時欲火難耐，竟在美食街外的電扶梯當眾上演「活春宮」，余男褪下內、外褲露出下體，王姓妻子也衣衫不整跪地為丈夫口交，民眾見狀拍照錄影報警，夫妻到案認罪，士林地檢署今偵結，依妨害風化罪章之公然猥褻罪起訴2人，聲請簡易判決處刑。

    士檢聲請書指出，案發時間於今年1月13日晚間8時26分左右，地點是在士林基河路101號美食街外的電扶梯公共出入口附近，當時余男先將褲子褪下到大腿處，裸露出下體，王姓妻子則是脫去上衣、褪下外褲，露出內衣、臀部，跪在地上伸手張嘴，極度靠近丈夫的下體，當眾為丈夫「口頭服務」。

    逛街民眾當街目擊煽情畫面，簡直不敢置信，部分帶著孩子的民眾趕緊快步離開，也有三、兩民眾邊看邊低聲議論紛紛，有民眾拿出手機拍攝現場情況，打電話報警處理。

    轄區士林警分局獲報立即派員前往處置，但男女主角已離開現場，警方根據民眾提供的照片，並調取監視器畫面追查男女行蹤，循線找到余男、王女，通知2人到案說明。

    余姓夫妻到案後，坦承自己就是影音中人，承認當眾口交。士檢認定2人在公共場所裸露身體，並做出猥褻行為，足使不特定多數人得以見聞，依公然猥褻罪提起公訴，考量2人未爭執犯罪事實，向士院聲請簡易判決處刑。

