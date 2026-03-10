網驚呆！女騎士騎上國道彰化段 未戴安全帽還變換車道

女騎士騎機車上國道1號彰化路段。（擷取臉書社團「重機車友各區路況天氣資訊分享中心」）

嚇死人！1名女子今（10日）騎機車，疑從埔鹽系統交流道騎上國道1號，在未戴安全帽下，沿路穿梭內外車道，驚險過程全被用路人拍下，並上傳社群平台，國道三隊表示，將調閱相關影像，通知車主到案說明，於查證後依規定舉發。

女騎士騎闖進國道後不久，臉書多個社群平台出現影像，網友說，「沒戴安全帽」、「比內線還快」、「太危險了吧！戴個安全帽好嗎…」、「車速比其他內線的烏龜車還快」、「變換車道至少知道打方向燈啦！」

國道三隊指出，針對網傳民眾騎乘機車誤闖國道1號彰化路段，該大隊獲報立即派遣員林分隊前往處理，經高速公路局中區交通控制中心調閱即時CCTV監控影像，回報該機車已下彰化交流道，後續三隊會調閱相關影像，通知車主到案說明。

國道三隊呼籲用路人注意高速公路匝道入口相關指示及禁制標誌，切勿誤闖高速公路，依據《道路交通管理處罰條例》第33條第4項，騎乘機車誤闖國道高速公路處駕駛人3000元以上6000元以下罰鍰；另機車駕駛人未戴安全帽，依該條例第31條第6項，處駕駛人500元罰鍰，影像中該機車駕駛人騎乘機車誤闖國道也未戴安全帽，已違反兩項規定，警方查證後將依規定開罰。

女騎士騎機車上國道1號彰化路段，穿梭內外車道時，還記得打方向燈。（擷取臉書社團「重機車友各區路況天氣資訊分享中心」）

