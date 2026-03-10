桃園雙煞持刀闖超商還綑綁店員 被判處重刑

桃園市林姓男子因強盜案判刑出獄後，去年又夥同彭姓男子持刀搶超市，桃園地院今日將2人分別確定8年3月、7年6月不等刑。（記者余瑞仁攝）

曾因強盜案被判處12年徒刑的林姓男子出獄後不知悔改，去年6月7日凌晨在龜山區竊取路邊鑰匙未拔的機車後，夥同彭姓男子闖入1家超商內，分持水果刀及折疊刀攻擊劉姓店員、洗劫收銀機搶走1458元，警方獲報火速在1小時內緝獲2人送辦，桃園地院今（10）日依加重強盜罪將林男依攜帶凶器強盜罪等判處應執行8年3月徒刑，彭男判處7年6月徒刑。

判決指出，50歲的林男於去年6月7日凌晨4點多，先在桃園市龜山區復興一路涉嫌偷走1輛鑰匙插在車上的機車，隨後騎贓車前往附近搭載彭男，2人於當日凌晨4點48分許雙雙穿著藍色輕便雨衣、頭戴安全帽，闖入忠義路一段的超商內，林男先持水果刀抵住劉姓店員脖子，並以刀柄敲擊其頭部，彭男持折疊刀戳擊劉姓店員身體，劉被迫雙膝跪地，無法抗拒下打開收銀機，彭男隨即將收銀機內1458元現金裝入塑膠袋中，並取走收銀機下方金庫鑰匙。

搶劫得手後，林男以膠帶綑綁劉姓店員雙手及貼住雙眼，2人騎贓車逃離現場，劉姓店員頭部皮下血腫、疑似腦震盪、右手切割傷及左鼠蹊部擦傷等，脫困後報警；警方獲報後調閱監視器畫面追查，不到1小時就在桃園區至善街將林、彭逮捕到案，扣得贓款1458元、犯案工具及機車等物，訊後送辦；案經桃園地檢署依竊盜及攜帶凶器強盜取財罪將林、彭2人起訴，檢察官並以林男為累犯，建請法院加重其刑。

