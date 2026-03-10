新竹男車禍害人重傷後轉贈竹北千萬房產挨告 法院判撤銷贈與恢復原登記

新竹地方法院審理後認定，鍾男的贈與行為已影響債權保障，判決撤銷贈與並塗銷所有權移轉登記。（記者廖雪茹攝）

新竹1名鍾姓男子前年因交通事故造成田姓騎士重傷，遭田男求償約835萬元，但鍾男在事故後卻將名下價值逾千萬元的竹北房地產贈與妻子，被害人認為鍾男此舉有刻意脫產之嫌，向法院提起撤銷贈與訴訟。新竹地方法院審理後認定，該贈與行為已影響債權保障，判決撤銷贈與並塗銷所有權移轉登記，全案仍可上訴。

判決書指出，鍾男於2024年1月行經竹北市興隆路與嘉豐南路口時，左轉未依交通號誌指示行駛，與田姓機車騎士發生碰撞。事故導致田男胸主動脈剝離及多處骨折等重傷，雖經手術搶救並長期復健，但兩年後左下肢仍無法承重、髖關節活動受限，無法久站與行走，目前仍需依靠輪椅行動，身心承受巨大痛苦。事故鑑定結果認定鍾男違規左轉為肇事主因，騎士並無過失。

田男之後提起刑事附帶民事訴訟，向鍾男求償約835萬元，並聲請假扣押。未料在訴訟過程中發現，鍾男於同年7月26日以「夫妻贈與」名義，將名下竹北市房屋與土地移轉給妻子，並於8月9日完成登記。

田男指出，扣除保險理賠約300萬元及少量存款後，鍾男名下已幾乎沒有足以清償債務的財產；鍾男更表示自己僅有每月約1萬元老人年金收入，配偶又有身心障礙，無力賠償，因此懷疑對方藉此規避賠償責任，提告請求撤銷贈與。

對此，鍾男稱該房產當初購置資金主要來自妻子與兒子，只是暫時登記在自己名下，如今僅是將所有權返還真正出資者，並非刻意損害債權。

不過法院審酌後認為，該房產的購買屬家庭共同決策，並無明確證據證明存在借名登記關係。再加上事故發生後，鍾男將名下主要不動產無償移轉給配偶，確實導致可供債權人受償的財產減少，已影響債權保障。依據民法第244條規定，法院判決撤銷鍾男與妻子之間的贈與契約及相關所有權移轉登記，並命其妻塗銷登記，房產恢復為鍾男名下所有，全案仍可依法提起上訴。

