逢甲大學樹倒壓死研究生校長等5人不起訴 家屬不服提再議

逢甲大學23歲吳姓材料系研究所學生，去年6月在校園內被罹患褐根病而倒伏的榕樹壓死，家人認為這是一場原本可避免的悲劇，學校卻推給天災，對逢甲大學校長王葳等5人提告過失致死，台中地檢署檢察官調查偵辦並實地履勘後，發現倒塌榕樹事前無異狀，非專業人士難辨病徵，難認5人有應注意而未注意，均不起訴，不過吳母不服已提出再議。

這名吳姓研究生，去年6月13日下午5點多，行經逢甲大學校園步道時，一棵榕樹因褐根病影響而倒伏，吳男閃避不及，遭榕樹枝幹壓到，包括頭胸部及腿部都被壓傷，經送醫後，仍因創傷性顱腦損傷而不治死亡。

吳母認為，校方明知忠勤樓前步道旁的榕樹已罹患褐根病且病情嚴重，卻未治療或防護，放任不特定師生通行，才會釀出此起不幸事件，對逢甲大學校長王葳、黃姓總務長、葉姓事務組長、趙姓美化隊隊長，以及承辦校園校樹枝葉修剪工程的呂姓負責人等5人提告過失致死。

黃姓總務長、葉姓事務組長、趙姓美化隊隊長、呂姓負責人，均堅決否認犯行，強調2019年曾委託台灣樹木保育公司對該榕樹檢查，並未發現感染褐根病或其他異狀，倒伏、修剪過程也未發現染病等異狀。

承辦檢察官去年6月16日邀請相關專家到場履勘，林業試驗所副所長並證稱，該榕樹葉子無明顯異狀，該樹地上部位出現褐根病初中期病徵，應在倒伏前一週可看出根部菌絲面，但要植物疾病專業人士才能分辨；檢方認為，該樹雖有病徵，但非專業人士難以分辨，且該樹木無明顯異狀，倒伏前能否有非專業人士發現，仍有疑問。難認被告5人在此事故中有何應注意、能注意而未注意之情形，均做出不起訴處分。

不過，台中地檢署表示，告訴人已聲請再議，已依法陳送高等檢察署台中分署審核再議中，本案尚未處分確定。

