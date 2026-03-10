為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    造謠「WBC 中華隊承認打假球？」被法辦 新北無業男嚇到鞠躬道歉

    2026/03/10 16:11 記者邱俊福／台北報導
    張男為網路留言質疑打假球，向社會大眾鞠躬道歉。（記者邱俊福翻攝）

    張男為網路留言質疑打假球，向社會大眾鞠躬道歉。（記者邱俊福翻攝）

    51歲張姓男子因認為中華隊與日本及捷克等球隊比賽輸贏落差太大，昨天涉嫌在臉書的爆政公社公開版社群留言「Wbc 中華隊承認打假球？」，公開質疑有打假球嫌疑，引發社會關注與撻伐；刑事警察局偵四大隊第一隊今天循線通知他到案說明，對於相關打假球留言，張男向社會大眾鞠躬道歉，並保證以後不敢再評論了，全案訊後將依刑法第310條誹謗罪，函送新北地檢署偵辦。

    張男向媒體表示，中華隊與日本、捷克等球隊比賽輸贏落差太大，先是0比13，再來14比0，才認為是打假球，對於因此發文評論向社會道歉，保證以後不會再亂發文。

    刑事局調查，住在新北市三重區的張男目前沒有工作，跟父母親同住，持有低收入戶證明，昨天他透過自己臉書的帳號，在臉書的爆政公社公開版社群留言「Wbc 中華隊承認打假球？」，民眾發現經截圖後在網路社群Threads標註中華職棒大聯盟會長蔡其昌，向其告知，中華職棒隨即指派宣推部（行政部）副主任提告誹謗罪。

    經專案小組分析社群軟體資料後，鎖定發文者真實身分為張男，今日下午1時許，警方持通知書前往張嫌住處通知他到案說明。

    刑事局強調，現今法治社會民眾享有憲法所保障言論自由，惟網路資訊繁雜，謠言就如同數位世界的「病毒」，未經查證的發言無異是協助病毒擴散，呼籲民眾落實資訊「先篩選、後傳遞」，切勿隨意杜撰或散布不實訊息，共同擔任網路秩序的守護者，維持環境純淨。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播