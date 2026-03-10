造謠「WBC 中華隊承認打假球？」被法辦 新北無業男嚇到鞠躬道歉

張男為網路留言質疑打假球，向社會大眾鞠躬道歉。（記者邱俊福翻攝）

51歲張姓男子因認為中華隊與日本及捷克等球隊比賽輸贏落差太大，昨天涉嫌在臉書的爆政公社公開版社群留言「Wbc 中華隊承認打假球？」，公開質疑有打假球嫌疑，引發社會關注與撻伐；刑事警察局偵四大隊第一隊今天循線通知他到案說明，對於相關打假球留言，張男向社會大眾鞠躬道歉，並保證以後不敢再評論了，全案訊後將依刑法第310條誹謗罪，函送新北地檢署偵辦。

張男向媒體表示，中華隊與日本、捷克等球隊比賽輸贏落差太大，先是0比13，再來14比0，才認為是打假球，對於因此發文評論向社會道歉，保證以後不會再亂發文。

請繼續往下閱讀...

刑事局調查，住在新北市三重區的張男目前沒有工作，跟父母親同住，持有低收入戶證明，昨天他透過自己臉書的帳號，在臉書的爆政公社公開版社群留言「Wbc 中華隊承認打假球？」，民眾發現經截圖後在網路社群Threads標註中華職棒大聯盟會長蔡其昌，向其告知，中華職棒隨即指派宣推部（行政部）副主任提告誹謗罪。

經專案小組分析社群軟體資料後，鎖定發文者真實身分為張男，今日下午1時許，警方持通知書前往張嫌住處通知他到案說明。

刑事局強調，現今法治社會民眾享有憲法所保障言論自由，惟網路資訊繁雜，謠言就如同數位世界的「病毒」，未經查證的發言無異是協助病毒擴散，呼籲民眾落實資訊「先篩選、後傳遞」，切勿隨意杜撰或散布不實訊息，共同擔任網路秩序的守護者，維持環境純淨。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法