    社會

    情婦懷孕產子辯原配同意 法官翻出對話紀錄打臉

    2026/03/10 15:56 記者張文川／台北報導
    台北地院法官翻出雙方對話紀錄，邱女原話是說：「你們就好好約會，可以不要讓孩子加入嗎？我真的覺得噁心」，並沒有默許老公與蘇女發生性關係之意，判邱男與蘇女應連帶賠償30萬元。（資料照）

    台北地院法官翻出雙方對話紀錄，邱女原話是說：「你們就好好約會，可以不要讓孩子加入嗎？我真的覺得噁心」，並沒有默許老公與蘇女發生性關係之意，判邱男與蘇女應連帶賠償30萬元。（資料照）

    澳洲籍邱姓男老師，被邱姓妻子控告於婚姻期間多次偷吃，2年前與蘇姓女子外遇，帶著子女與蘇女約會，去年4月產下私生子，邱女提告求償30萬，蘇女辯稱是邱女自己同意邱男和她交往生孩子，但台北地院法官翻出雙方對話紀錄，邱女原話是說：「你們就好好約會，可以不要讓孩子加入嗎？我真的覺得噁心」，並沒有默許老公與蘇女發生性關係之意，判邱男與蘇女應連帶賠償30萬元。可上訴。

    判決指出，邱男與邱女於2016年結婚，育有一對子女，邱男與蘇女2024年5月發生婚外情，蘇女同年7月懷孕，邱姓夫妻鬧離婚，同年9月在法院調解下簽字離婚，2025年4月蘇女生下一子。

    邱女指控，邱男在婚姻期間即曾多次假裝單身，在網路結交女網友，2024年5月他又偽裝成單親爸爸與蘇女約會，請蘇女代為照顧2名子女，進而與蘇女發生性關係還受孕產子，侵害她的配偶權。

    邱男辯稱2024年時只是請蘇女幫他照顧小孩，他是在離婚後、2025年1月才和蘇女交往，沒有婚內外遇；蘇女答稱交往時不知邱男尚未離婚，且邱女也曾透過IG與她對話，鼓勵並同意她與邱男生小孩，且沒有否認她主觀認為邱男是單身的事實。

    法官調查，蘇女既已承認與2024年7月與邱男上床受孕，邱男的辯詞即不可採信；依對話紀錄，邱女最遲也是在2024年2月得知邱男是有婦之夫，並非不知情。

    至於邱女與蘇女的IG對話，邱女是告訴蘇女：「你們真的噁心死了，我不會再讓他和妳帶弟弟出去了，如果你喜歡他，你們就好好約會，可以不要讓孩子加入嗎？我真的覺得噁心」，是在宣洩2人共同帶小孩的不滿情緒，並非同意蘇女和他丈夫發生性關係。法官依此認定邱男、蘇女侵害邱女的配偶權，應連帶賠償30萬元。

    邱女另主張丈夫於2020年至2023年間，6度與女網友約會見面、發生性關係還使用情趣用品，並以邱男的LINE對話擷圖為證，向邱男單獨求償30萬元。

    法官勘驗後認為，其中2件頂多只能證明邱男與女網友相約碰面，無從證明逾越正常交友分際，另4件雖然確有逾矩，但邱女於2023年2月15日就已知情，卻遲至2025年2月24日才提告，已逾2年的追訴權時效，此部分判邱女敗訴。

    邱男也提出「反訴」反擊，主張邱女在婚內多次辱罵他，以言語精神家暴，摔家具損毀他的財產，還將他拒於門外不讓他回家，又拒絕讓他探視小孩，向邱女求償80萬元。法官認為，本案主訴是針對外遇的「侵害配偶權」官司，而反訴內容與外遇無關，依據民法，案情無相牽連者不得做為反訴標的，駁回邱男的訴求。

