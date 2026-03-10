猛咳惹禍？駛出「得來速」直衝對向公車亭 連閃2車道逃一劫

新北市淡水區驚傳轎車失控從得來速撞向對面公車亭，所幸未釀成二次事故。（記者吳仁捷翻攝）

新北市淡水新市鎮今午驚傳衝撞公車亭意外，一名男子駕車出淡水新市一街的「得來速」口，直接衝撞對向的公車亭，撞上後才停下；民眾懷疑駕駛不能安全駕駛，淡水警方獲報到場，吳姓駕駛透露，因感冒咳嗽劇烈，排除毒、酒駕，導致失控衝撞公車亭，而監視器畫面中，肇事轎車連衝兩車道，所幸當時未發生事故，車禍肇因仍待調查釐清。

這起車禍發生在今天中午12時許，淡水區新市一路三段176號前方公車亭，當時31歲吳姓男子駕轎車從麥當勞得來速離開時，不慎直接連闖兩車道，衝到對向的公車亭後才停下；警方到場時，吳姓男子仍劇烈咳嗽，他辯稱因感冒劇烈咳嗽，導致操控失當，失控衝向對面公車亭。

警方對吳男酒測，酒測值為0，車內沒發現違禁品，初步排除毒駕情事；警方過濾監視器，事故發生時，肇事車連衝兩個車道，所幸當時沒造成其餘用路人受傷，經檢視公車亭主體構造輕微受損，全案依交通事故處理程序處理，事故車下午1時許拖吊車排除完畢，現場恢復交通順暢。

