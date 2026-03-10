為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    毒蟲前進醫院美沙酮門診賣海洛因 獲利1.6萬判刑11年

    2026/03/10 15:46 記者顏宏駿／彰化報導
    鄭男醫院賣毒品遭重判。（資料照）

    鄭男醫院賣毒品遭重判。（資料照）

    彰化縣一名毒蟲鄭男竟跑到醫院美沙酮門診，對戒毒者兜售第一級毒品海洛因被發現，遭移送法辦。法官以其16次交易獲利1萬6千元，依販賣及轉讓第一級毒品罪，判處應執行有期徒刑11年。

    判決書指出，鄭男從去年2月起，利用清晨時分，騎機車到彰化某醫院的美沙酮門診，尋求戒毒的毒品人口，他利用機會接近毒犯，尾隨「潛在買家」兜售海洛因。由於交易地點就在醫院周邊，行徑相當大膽；短短幾個月內，對6人販賣海洛因16次，每次交易金額都是1000元。此外，他還在去年6月4日及5日上午，分別在彰化縣埔心鄉前妻的住處，提供海洛因給前妻施用。

    去年6月5日下午，警方持搜索票前往鄭男住處，當場查扣海洛因21包（總毛重6.64公克）、分裝袋1批、電子磅秤、注射針筒、鏟管及現金、手機等證物；隨後又在陳姓前妻住處查扣海洛因4包（總毛重1.4公克），全案依涉毒品案移送。

    面對檢警偵訊，鄭男坦承所有犯行，法院審理時也全部認罪，他供稱每次販賣海洛因大約賺取2、300元的利潤，承認確實有從中牟利。其他毒蟲7人也在警詢及偵訊時證述明確，加上警方蒐證的交易照片、對話紀錄及鑑定書等證據，法官認定與事實相符。

    法官審理後認為，鄭男總共犯下16次販賣第一級毒品罪，各判8年6月，2次轉讓毒品罪各判8月，合併應執行有期徒刑11年。扣案的海洛因依法沒收銷毀，分裝袋、磅秤等犯罪工具沒收，未扣案的1萬6千元犯罪所得也將追徵。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

