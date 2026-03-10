為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    用這些物品占車位最高罰2400元！ 雲林加強取締

    2026/03/10 15:29 記者黃淑莉／雲林報導
    斗六公所清潔隊與斗六分局聯合執行清道，移除占用道路物品，還路於民。（斗六分局提供）

    斗六公所清潔隊與斗六分局聯合執行清道，移除占用道路物品，還路於民。（斗六分局提供）

    還路於民！斗六市公所全力整頓市區道路違規占用及停車亂象，與斗六警分局加強執行清道專案，發現有以交通錐、水桶、盆栽等物品占用道路情況即強制移除，拒絕配合依《道路交通管理處罰條例》最高可處2400元罰鍰。

    斗六市公所近幾年全面整頓市區道路，維護道路安全與順暢，並確保用路人行的權益，除聯合警方執行清道，更盤點各道路現況，只要路幅夠的巷道可以停車就畫路邊停車格，不能停車就畫紅線，目前有收費的路邊停車格有24個路段約1500格，公所表示，預計在今年底全市會有3000個停車格。

    斗六分局指出，道路占用最常見是住戶及商家為了方便，以交通錐、水桶、盆栽等物品占用道路，還有攤販會把物品擺放到路旁，不僅影響交通秩序，也增加行人與車輛通行風險，對此員警會先勸導，要求民眾自行移除，再配合清潔隊將占用道路雜物、路障清除，若不配合即依法開罰。

    斗六公所清潔隊與斗六分局聯合執行清道，移除占用道路物品，還路於民。（斗六分局提供）

    斗六公所清潔隊與斗六分局聯合執行清道，移除占用道路物品，還路於民。（斗六分局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播