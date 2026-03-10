用這些物品占車位最高罰2400元！ 雲林加強取締

斗六公所清潔隊與斗六分局聯合執行清道，移除占用道路物品，還路於民。（斗六分局提供）

還路於民！斗六市公所全力整頓市區道路違規占用及停車亂象，與斗六警分局加強執行清道專案，發現有以交通錐、水桶、盆栽等物品占用道路情況即強制移除，拒絕配合依《道路交通管理處罰條例》最高可處2400元罰鍰。

斗六市公所近幾年全面整頓市區道路，維護道路安全與順暢，並確保用路人行的權益，除聯合警方執行清道，更盤點各道路現況，只要路幅夠的巷道可以停車就畫路邊停車格，不能停車就畫紅線，目前有收費的路邊停車格有24個路段約1500格，公所表示，預計在今年底全市會有3000個停車格。

請繼續往下閱讀...

斗六分局指出，道路占用最常見是住戶及商家為了方便，以交通錐、水桶、盆栽等物品占用道路，還有攤販會把物品擺放到路旁，不僅影響交通秩序，也增加行人與車輛通行風險，對此員警會先勸導，要求民眾自行移除，再配合清潔隊將占用道路雜物、路障清除，若不配合即依法開罰。

斗六公所清潔隊與斗六分局聯合執行清道，移除占用道路物品，還路於民。（斗六分局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法