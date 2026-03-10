為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    瑞芳一日兩火！凌晨空屋剛燒完 午後水湳洞民宅又陷火海

    2026/03/10 16:07 記者林嘉東／新北報導
    新北市瑞芳區知名景點「黃金瀑布」對面民宅今天下午發生火警，火勢在強勁海風助長下迅速蔓延，陣陣白煙直竄天際，往九份山城飄散。（記者林嘉東攝）

    新北市瑞芳區知名景點「黃金瀑布」對面一層樓民宅，今（10日）下午2時許驚傳火警，火勢在強勁海風助長下迅速蔓延，陣陣白煙直竄天際，往九份山城飄散。新北市消防局獲報後派遣瑞芳分隊趕往灌救時，起火民宅已全面燃燒，所幸住戶及時逃出，未釀成人員傷亡。

    由於新北市瑞芳區建基二段半山腰一處空屋，今天凌晨0時28分才發生火警，午後2時許水湳洞又發生火警，一日發生2場火警，讓瑞芳警分局疲於奔命。

    新北市消防局下午2時許接獲報案稱，瑞芳區水湳洞明里路一處民宅發生火災，起火點對面就是知名觀光熱點「黃金瀑布」。瑞芳消防分隊隊員抵達時，火舌已竄出屋頂，整棟民宅陷入火海。由於地理位置空曠，火場產生的大量白煙順著陣風不斷往海拔較高的九份地區飄移，造成山城視線一度受阻，引起在黃金瀑布的遊客側目。

    消防隊員佈放多條水線灌救，火勢在半小時後控制；經初步清查，該起火建物為一層樓民宅，燃燒面積約35坪，所幸火警時，屋主第一時間逃出屋外，無人受困傷亡。

    消防局火調科將於現場殘火處理完畢、降溫後進入勘驗，釐清起火點及確切起火原因。

    消防局呼籲，濱海及山區建築物受潮濕及海鹽侵蝕，電路系統較易受損，呼籲居民應定期巡檢電線設備，確保居家安全。

    新北市瑞芳警分局水湳洞1處民宅下午發生火警，消防隊員迅速控制火勢，幸無人受傷，燃燒面積約35坪。（記者林嘉東翻攝）

    新北市瑞芳警分局水湳洞1處民宅下午發生火警，消防隊員迅速控制火勢，幸無人受傷。（記者林嘉東翻攝）

