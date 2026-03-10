為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    開車忽快忽慢又搖晃 被搜出大量毒品還涉毒駕

    2026/03/10 15:11 記者陸運鋒／新北報導
    陳男涉嫌毒後駕車又持有大量毒品，警方將其移送偵辦。（記者陸運鋒翻攝）

    陳男涉嫌毒後駕車又持有大量毒品，警方將其移送偵辦。（記者陸運鋒翻攝）

    新北市陳姓男子駕駛轎車，行經永和區中山路一段時，因忽快忽慢、左右搖晃被警方攔查，而陳男神情緊張講話支吾其詞，隨後在車內搜出200多包毒咖啡包、喪屍煙彈等大量毒品，經毒品唾液快篩後呈陽性反應，涉吸毒後駕車，依法扣車並開單舉發，詢後移送偵辦。

    永和警分局調查，28歲陳嫌上週前往永和區一帶找朋友，當時駕駛轎車行經永和區中山路一段、保生路口時，因行車速度忽快忽慢又左右搖晃，巡邏警方見行跡可疑其攔停盤查，過程中，陳嫌神情恍惚且答非所問，警方懷疑他施用毒品後駕車。

    據知，經陳嫌同意查看後，警方於車內搜出毒品咖啡包212包（毛重896公克）、依托咪酯煙彈14顆 （毛重101公克）、安非他命錠18包（132公克）、大麻煙彈1顆（毛重16.5公克）、愷他命4包（毛重10公克）等大量毒品。

    據指出，陳嫌經實施毒品唾液快篩後呈陽性反應，當場開單舉發並扣車移置保管車輛，警詢後，依毒品危害防制條例、公共危險等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    警方搜出毒品咖啡包、依托咪酯煙彈、安非他命錠及愷他命等大量毒品。（記者陸運鋒翻攝）

    警方搜出毒品咖啡包、依托咪酯煙彈、安非他命錠及愷他命等大量毒品。（記者陸運鋒翻攝）

