洩賴總統機密行程給台商友人 前特勤警官、台商二審均改重判

涉洩漏總統賴清德機密行程給台商友人郭毓庭的國安局前警官曹耿誌，十日被台南高分院改重判八月徒刑；郭男也被改重判十月徒刑。（資料照，記者王俊忠攝）

國安局特勤中心前二線二星警官曹耿誌，涉洩漏總統賴清德的不公開行程等機密資料，10日高等法院台南分院改重判曹員8月徒刑、併科罰金25萬元。從曹員處收集總統情資的台商郭毓庭一審獲判無罪；二審也改重判10月徒刑、併科罰金30萬元。

台南地檢署以涉洩漏國家機密及公務員洩漏國防以外秘密等罪嫌起訴，去年6月台南地院審認國安局未將總統行程核定為國家機密，僅認定曹藉公務員職務非法利用個資罪，判刑6月（不得易科罰金）、併科罰金20萬元。

請繼續往下閱讀...

檢調查出，曹耿誌（32歲、保六總隊第一警官大隊借調國安局）在2023年是民眾黨總統候選人柯文哲的特勤人員，當年民眾黨曾在高雄辦活動時向在高雄經營餐廳的越南台商郭毓庭（51歲）借用餐廳，郭男因此結識曹員、逐漸熟識。2024年5月20日賴清德接任總統後，曹員轉調賴總統萬里警衛室擔任特勤人員。

郭男為掌握賴行程動態與會見政壇人士名單，從中判讀民進黨未來選戰方針或政策風向，以能預先布局、扶持特定人選參選高雄市長，即請曹提供賴總統每天行程動態與會見人員、政壇人士名單及總統府內部書面資料。

一審判決指曹耿誌長期刺探、收集賴清德逐日行程動態等情訊，並將相關對話情訊洩密給郭男知悉。合議庭審認曹洩漏賴總統的行程安排、活動與住居所等可能涉及國安事項，但因國安局一時疏慮未將總統行程依法核定為國家機密，所以無從依國家機密保護法對曹員究責，僅能從一重的公務員假借職務機會非法利用個資罪處斷，並以曹是公務員、加重量刑，曹員所為對國安有一定程度影響，足認他缺乏一定國安意識；國安局的保密訓練教育也有所不足。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法